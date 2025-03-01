三峽櫻花林景點塞爆近2月 500居民怨新北市府無作為

新北市三峽區大熊櫻花林景點一月初開園至今，山區居民返家飽受壅塞之苦。（記者吳仁捷攝）

2025/03/01 16:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區新興的大熊櫻花林景點從今年初湧入觀賞人潮，未料卻是山區居民惡夢開始。居民向本報投訴，櫻花林一月開放後，導致三峽竹崙路段嚴重壅塞，向新北市政府、三峽警分局等單位陳情，雖然公告櫻花季期間管制路段，但從春節到228連假，無論平、假日，山區四、五百戶居民返家都受阻車潮，抱怨政府不作為、警方執法懈怠。

記者致電櫻花林業者，詢問對於景點周邊山路塞車問題，一名中年員工指稱，已跟分局開會周邊道路雙向禁止停車，也請義交疏導交通，透露塞車是政府、警方的事，擅移道路管制交通錐也是遊客行徑，與業者無關，撇清因經營景點，導致山區交通壅塞、嚴重回堵等擾民問題。

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投訴居民表示，三峽區竹崙路為通往竹崙、有木的山區要路，但大熊櫻花林今年初開園後，造成狹窄山區道路嚴重塞車、回堵，居民陳情後，三峽區公所、三峽警方公告櫻花季期間周邊交通動線及相關道路管制，並在接近櫻花林入口雙向擺設交通錐禁停，但仍出現雙向遭遊客車流違停、業者在橋頭管制交通，造成後方嚴重回堵，四、五百戶居民回家通道受阻快兩個月，苦不堪言。

居民指控，每當撥打1999或報案110，區公所、警方總有說詞，但實際狀況是，山區民眾急著就醫、出入，卻塞在車陣中，急得如熱鍋上螞蟻，現況還是沒改變；居民向業者反應，竟說每年只營業三個月，請鄰居給個方便，質疑無良業者只想賺錢，罔顧社會責任及居民通行、就醫等權益。

三峽警分局在大熊櫻花林公告中，公告大熊櫻花林櫻花季期間車潮眾多，周邊交通進行管制，從1月15日到3月20日，管制範圍從竹崙路（大寮茶廠）至大熊櫻花林，期間在竹崙路與三層坪路口（大寮茶廠）、竹崙路與三層坪路50巷口及三層坪路五十巷口（竹坑橋頭）到大熊櫻花林等路段；管制期間實施雙向禁停；但民眾指控，實際狀況是當地交通完全失控，政府完全無作為，只希望櫻花季早日結束，還給山區居民順暢交通。

居民抱怨政府不作為，放任無良業者。圖為警方公告，業者、遊客都視若無睹。（記者吳仁捷攝）

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