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    4月合攏 東豐快速道路鯉魚脊背斷橋將成回憶

    東豐快速道路第3標跨越大甲溪的鯉魚脊背橋中斷處，將於今年4月合攏。（建設局提供）

    東豐快速道路第3標跨越大甲溪的鯉魚脊背橋中斷處，將於今年4月合攏。（建設局提供）

    2025/03/01 16:33

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市民期盼超過20年的「東勢豐原生活圈快速道路」，興建多年來，其中跨越大甲溪的鯉魚脊背橋中斷處，台中市建設局表示，將於今年4月合攏，地方長年記憶中的斷橋將成為歷史，而該第3標將與第4、5標斷橋接合，全長5.4公里，將於明（2026）年完工搶先通車，進一步改善石岡至東勢的交通。

    東豐快速道路全線9.6公里，總經費達193.7億元，因工程困難、造價高昂，分為5個標於2014年動工，其中第4、5標跨大甲溪橋梁及東勢段2.1公里長已興建完工，第1至第3標2018年因環評爭議停工，2022年10月復工，待全案完工後，將大幅提升山城對外交通，改善台3線交通壓力。

    第3標工程造價48億，石岡銜接大甲溪橋梁段及東勢段約3.3公里工程，建設局指出，目前墩柱已成形，並安裝工作車展開橋面板施工，預計今年4月與舊橋接合，屆時，地方長年記憶中的斷橋將成為歷史，將不再有斷頭橋景象。

    另最具挑戰的第一標「公老坪山隧道段工程」總經費58億元，建設局說，去年12月正式開工，該隧道長近2公里，採用全面機械開挖、不鑽炸施工方式，並採全周式防水膜包覆設計，以減少地下水流失、保護水資源，降低對生態的影響，全案完工後，將提供山城居民安全便捷的回家道路，全力朝2029年全線通車邁進，進一步強化山城救援動線。

    建設局表示，提報「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道」已於今年1月15日由高速公路局核轉至交通部，未來將銜接東豐快速道路，讓東豐快速道路建設更進一步。

    東豐快速道路第3標跨越大甲溪的鯉魚脊背橋中斷處，將於今年4月合攏。（建設局提供）

    東豐快速道路第3標跨越大甲溪的鯉魚脊背橋中斷處，將於今年4月合攏。（建設局提供）

    東豐快速道路第3標工程銜接石岡至已完成的大甲溪橋梁段及東勢段。（建設局提供）

    東豐快速道路第3標工程銜接石岡至已完成的大甲溪橋梁段及東勢段。（建設局提供）

    東豐快速道路總經費達1937億元，全長96公里，分為5個標段。（建設局提供）

    東豐快速道路總經費達1937億元，全長96公里，分為5個標段。（建設局提供）

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