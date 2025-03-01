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    參拜「管最大的土地公」 蔣萬安：將推北門周邊改建計畫

    今（1）日是福德正神聖誕，台北市長蔣萬安前往位於228公園內的福德宮參拜。（台北市政府提供）

    今（1）日是福德正神聖誕，台北市長蔣萬安前往位於228公園內的福德宮參拜。（台北市政府提供）

    2025/03/01 16:35

    〔記者何玉華／台北報導〕今（1）日是福德正神聖誕，台北市長蔣萬安前往位於228公園內的福德宮參拜，蔣萬安提到，中正區是台北城的歷史核心，區內有許多老舊建築，在市府宣示進入大都更時代進行都耕地區通盤檢討，中正區是都更計畫數量最高的區域，未來將推動北門周邊改建計畫，打造更宜居、更具文化特色的城市環境。

    北市府指出，228公園內的福德宮，因鄰近總統府、立法院等重要機關，被稱為「全台灣管最大的土地公」，是在地非常重要的信仰中心。蔣萬安感謝福德宮主委黃阿北長期投入地方公益，2021年捐贈900萬元給社會局，提供弱勢家庭及婦幼照護。

    蔣萬安指出，中正區是台北城的歷史核心，區內擁有許多老舊建築，去年因應大都更時代進行台北市都市更新地區通盤檢討，中正區是都更計畫數量最高的區域，將積極推動都市更新，讓老舊建物重建，提供市民更安全、舒適的居住環境。

    他也提到大力推動忠義國小改建，成立忠義教育社福園區；他上任後視察，只是追加8000多萬元經費，讓工期加速，在去年8月正式開辦忠義實驗小學，成為全台北市第一所公辦蒙特梭利實驗小學。公館水源區的發展規劃也陸續推進，未來將設立第二特色運動館及文學館，並推動北門周邊改建計畫，打造更宜居、更具文化特色的城市環境。

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