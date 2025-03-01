圖輯》台北杜鵑花季開跑！2豔麗品種現身大安森林公園 繡球花滿開超浪漫

杜鵑盛花期預估落在8到15日間。（記者陳逸寬攝）

2025/03/01 16:59

〔記者陳逸寬／台北報導〕2025台北杜鵑花季今（1）日在大安森林公園揭開序幕，受氣候影響，杜鵑花仍未盛開，天氣晴朗，仍吸引不少人到場賞花。台北市政府工務局公園路燈工程管理處指出，平戶杜鵑盛花期預計落8到15日，現場還有大片繡球花海，讓民眾享受繽紛花海的浪漫氛圍。

不讓「2025陽明山花季」專美於前，今年以「心花開、森不息」為題的「2025台北杜鵑花季」，即日起到31日接力綻放，象徵春天的到來，更體現城市生態維護與綠化發展的積極成果。杜鵑花是台北市市花，耐乾旱又抗潮溼，生命力強，長滿絨毛的葉片不僅能調節水分，又能吸住灰塵，最適合種植在車水馬龍的大都市。

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台北市公園處說，今年氣候變化較大，2月份低溫天數較多，觀察公園內平戶杜鵑花苞生長狀況，盛花期落在8到15日間；值得一提的是，現場另有桃園區農業改良場提供借展的紫紅色「桃園1號－紅玫瑰」，以及鮭魚紅的「桃園2號－火炬」，是有別於一般公園道路的杜鵑花。

市府預估盛花期，恰逢3月14日白色情人節，繽紛杜鵑營造浪氛圍，十分適合邀請情人、家人一起到大安森林公園約會賞花，度過浪漫春日時光，喜歡杜鵑的民眾千萬別錯過最佳賞花時刻！

2025台北杜鵑花季在大安森林公園揭開序幕。（記者陳逸寬攝）

繡球花海的浪漫氛圍最適合情侶約會。（記者陳逸寬攝）

桃園區農業改良場提供借展的「桃園1號－紅玫瑰」杜鵑花。（記者陳逸寬攝）

桃園區農業改良場提供借展的「桃園2號－火炬」杜鵑花。（記者陳逸寬攝）

週末回暖恰逢大安森林公園迎來花季，最適合全家出遊賞花！（記者陳逸寬攝）

台北杜鵑花季開跑，大安森林公園處處是賞花客。（記者陳逸寬攝）

公園一隅仍有櫻花盛開。（記者陳逸寬攝）

春暖花開，大片波斯菊隨風搖曳，為大安森林公園增添生機。（記者陳逸寬攝）

大安森林公園大片花海，充滿浪漫氛圍。（記者陳逸寬攝）

大安森林公園隨處可見完全綻放的大理花。（記者陳逸寬攝）

大片繡球花海，讓民眾享受繽紛花海的浪漫氛圍。 （記者陳逸寬攝）

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