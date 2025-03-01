福德正神聖誕 台中七期「烘爐地」發財金爆人潮

台中惠來里福德祠舉辦福德正神誕辰祝壽祈福活動，並準備發財金600份，香客絡繹不絕。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/01 16:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天農曆二月初二福德正神聖誕，俗稱「龍抬頭」與「頭牙」，是迎接好運與財氣的轉運吉日，位於台中七期的惠來里福德祠舉辦福德正神誕辰祝壽祈福活動，並準備發財金600份，香客絡繹不絕。

「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空！」民政局長吳世瑋今天率領民政團隊到市府旁的惠來里禮德祠祝壽，他表示，福德正神一年過3次生日，分別是頭牙（農曆二月初二）、中秋（農曆八月十五日）和尾牙（農曆十二月十六日），這3天都是補財運、祈福的好日子，其中「頭牙」也是「龍抬頭」之日，代表著春回大地，萬物勃勃生機展開，被視為轉運勢、補財庫的好時機，各行各業都會準備豐盛供品參拜土地公，各地土地公廟香火今天格外鼎盛，可見「頭牙」的重要性。

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台中市目前共有400多座福德祠，惠來里福德祠坐落七期豪宅區且鄰近商業鼎，擁有300多年歷史，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市有名的「烘爐地」，更被稱聚寶盆，為地方重要的信仰中心，今天慶祝福德正神誕辰頭牙，準備發財金600份，供民眾擲筊求財，還有壽桃、平安龜、長壽麵線及福袋等祈福活動，現場氣氛熱烈。

而建國市場旁的建國福德祠，為了祝壽，攤商與信眾特別準備500份年輪蛋糕及，100個金元寶凍，現場也有結緣平安麵線、麻糬等，廟方也準備湯圓及千份自助平安餐。

民政局長吳世瑋率市府民政團隊到惠來里福德祠參拜祝壽。（民政局提供）

惠來福德祠準備600份發財金，民眾擲到聖杯可借600元發財金。（民政局提供）

惠來福德祠準備600份發財金，民眾擲到聖杯可借600元發財金。（記者蔡淑媛攝）

惠來福德祠聖誕，信眾祝壽參拜人潮踴躍。（記者蔡淑媛攝）

建國市場旁的建國福德祠也舉行盛大祭典。（記者蔡淑媛攝）

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