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    視察高屏二快進度 卓榮泰：希望明年就動工

    行政院長卓榮泰今天下午到屏東視察高屏二快興建規畫。（記者羅欣貞攝）

    行政院長卓榮泰今天下午到屏東視察高屏二快興建規畫。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/01 16:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」是攸關屏東未來發展、拉近高屏生活圈的重大交通建設，去年底通過環境影響評估，行政院長卓榮泰今天（1日）下午到屏東縣視察，因應地方高度期待宣布，盼將動工時間從原訂2027年提前到明年動工。

    行政院長卓榮泰今天下午抵達屏東農業物產館，先聽取交通部公路局局長陳文瑞簡報高屏二快工程計畫；依交通部規畫，「高雄─屏東間東西向第二條快速公路」，起點在高鐵左營站（台1線與高鐵路路口），路線橫跨國道1號、國道10號、省道及市區道路，進入屏東縣後終點銜接國道3號，全長22.6公里，於跨越重要交通幹線設置3處系統型及5處地區型交流道；已於2024年12月通過環境部環評審查，交通部本月將提報行政院建設計畫，預計2025年至2027年辦理設計及用地取得，2027年至2032年施工，施工期程預計4.5年，經費預估近千億。

    屏東縣長周春米說，屏東南北狹長，須由完善公路路網提供在地產業及民眾對外便捷交通，感謝行政院與交通部支持及積極辦理「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」，這對高屏地區二地的聯結非常重要，屏東鄉親引頸期盼，完工後屏東到高鐵左營站可以節省一半時間，快速公路路網更加完善，盼各項規畫期程都能提前半年。

    行政院長卓榮泰聽到地方需求後說，高屏二快建設計畫預計3月會送到行政院，「我今天就先來看了」，這條道路是高屏共同生活圈、產業發展的重要幹道，目前屏東縣南區比較有快速道路連接，北部地區例如九如、鹽埔等鄉，到左營等地要繞道，屏北有了高屏二快，可加快地方各種發展；此外，在工程的規畫設計時均已聽取地方意見，一次到位，主體工程尤其要如期如質完成。

    卓榮泰也當場說，「交通部報到行政院的計畫中，要將排定的時程往前移，我才會同意！」因為用地取得縣府一定會全力配合，設計規畫已聽取了地方意見，施工期「如果地方希望我們快我們就不能慢！」希望明年就能再來屏東進行開工典禮，希望大家合力完成，盡快滿足生活圈、產業發展的需求，高屏二快要完全加速，不管加快或特快，都要盡快完成。

    高屏二快規畫路線。（記者羅欣貞攝）

    高屏二快規畫路線。（記者羅欣貞攝）

    高屏二快計畫。（公路局提供）

    高屏二快計畫。（公路局提供）

    高屏二快計畫目標。（公路局提供）

    高屏二快計畫目標。（公路局提供）

    高屏二快進入屏東縣後終點銜接國道3號。（記者羅欣貞攝）

    高屏二快進入屏東縣後終點銜接國道3號。（記者羅欣貞攝）

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