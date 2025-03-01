苗縣「施情畫義．千動愛心」美術特展 募67萬善款捐7社福團體

苗栗縣副縣長邱俐俐（左2）等人，頒獎表揚參與愛心活動的苗栗縣12個美術社團代表。（記者張勳騰攝）

2025/03/01 16:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心活動，187位藝術家參與，無償捐贈333件原創作品，今（1）日以抽籤方式將332件藝術家原創作品贈送捐款的善心人士，並標出1件競標作品，共募得67萬元善款，將捐給縣內7家社福團體。

抽籤後獲得的作品名單公佈在苗縣府文化觀光局第1展覽室，請參與民眾在4日至7日上午9點至12點、下午1點至5點，憑「作品兌換券」至文化觀光局領取作品，未能在期間內領取，請聯絡文化觀光局展演藝術科，統一代寄送，運費由收件人自行負擔。相關訊息請上苗縣府文觀局網站查詢。

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邁入第10屆的「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心活動，約計187位藝術家參與，無償捐贈333件原創作品，除其中1件競標作品外，其餘332件作品，民眾只須捐款社福機構2千元，就可獲得美術創作。

其中，藝術家王佳彬的油畫作品「白雪皚皚」標得5098元，共募得67萬元，全數捐贈給私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、新苗發展中心、明德教養院、創世苗栗清寒植物人安養院等7家社福機構的協助，讓弱勢族群感受到社會的溫暖。

副縣長邱俐俐今天頒獎感謝參與愛心活動的苗栗縣12個美術社團協助募集藝術作品，同時感謝台電通霄發電廠、中油探採事業部贊助，讓愛心與藝術結下美好善緣，也藉以拋磚引玉，喚起更多人發揮愛心，幫助更多需要幫助的人。

藝術家王佳彬的油畫作品「白雪皚皚」，標得5098元。（記者張勳騰）

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