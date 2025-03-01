雲林六房媽過爐5/10登場 從斗南股到土庫股

今年雲林六房媽過爐確定在5月10日上午6點發炮，從斗南股到土庫股。（擷圖自社團法人中華民國六房媽會官網）

2025/03/01 16:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林年度重要宗教活動之一「六房媽過爐」今（1）日下午擲茭請示過爐日期，確定在母親節前一天5月10日（農曆4月13日）上午6點發炮，由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港。今年試辦延（隨）香報名，有報名及繳費者可獲帽子、隨香旗、短T恤等紀念物品。

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」是國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動，供奉的六房媽神尊沒有固定廟宇，每年擇一天更換供奉地點及新舊任爐主交接，稱為「過爐」，過爐遶境活動吸引數萬名信徒隨香，場面壯觀。

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六房媽會及五股代表在114-115年值年的土庫股過港紅壇擲茭請示六房媽今年的過爐日期及發炮時間，過爐日期從5月10日及5月11日擇一，經六房媽會理事長徐萬成擲茭請示後，確定5月10日過爐，上午6點發炮。

徐萬成表示，今年六房媽過爐首次試辦延（隨）香報名，有報名並繳交1000元可獲得一件短T恤、毛巾、帽子、隨香旗及晚上點心券一張，即日起至3月15日採網路報名。

徐萬成說，沒有報名的民眾一樣可以跟著六房媽隨香，只是沒有這些物品。邀請全國信徒一起來參加。

雲林六房媽過爐今年試辦六房延香報名，完成報名並繳費者可獲帽子、隨香旗、短T恤等紀念物品。（擷圖自社團社人中華民國六房媽會官網）

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