罕見悲劇！長鬃山羊吊死樹上 疑遭山豬圍攻想爬樹逃跑遭卡死

長鬃山羊竟因腳被卡在樹枝分岔處無法動彈而死亡。（王三華提供）

2025/03/01 16:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣「生態達人」王三華今天早上在梅山鄉太平雲梯附近發現一隻長鬃山羊竟吊在樹上死亡，他仔細觀察發現，長鬃山羊的腳卡在樹枝分岔處，地面土石則有雜亂的翻動痕跡，依照經驗判斷是山豬造成，可能是長鬃山羊遭山豬圍攻，牠想爬到樹上躲避腳蹄卻不慎卡住無法動彈，因而死亡。

「住在山上幾十年第一次看到長鬃山羊在樹上被卡死！」王三華說，在山區常見長鬃山羊出沒，但今天是第一次看到卡死在樹上。

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王三華說，今天上午他到太平雲梯附近，發現涼亭旁、距離道路約10公尺高的斜坡樹上竟有長鬃山羊的身影，他前往察看發現長鬃山羊已死亡，吊在樹上約3公尺高處，仔細觀察，樹下旁邊土石有雜亂翻動痕跡，研判是山豬所為。

王三華說，可能是長鬃山羊與一群山豬打鬥，爬上樹躲避，但腳蹄上沾到濕滑的土壤，不慎滑入樹枝分岔處而被卡住，動彈不得而死亡。

王三華說，這隻長鬃山羊是公的，從外觀看年紀已大，頭部看似有外傷，已有蒼蠅開始飛舞，因位處斜坡樹上，不易取下，目前還掛在樹上。

長鬃山羊屍體已有蒼蠅出現。（王三華提供）

長鬃山羊死亡處就在路邊斜坡。（王三華提供）

樹下附近的土壤雜亂翻動痕跡，研判是山豬造成。（王三華提供）

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