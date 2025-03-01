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    台南平實公園氣墊樂園 吸引逾4千親子

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，現場逾4千人擠爆平實公園。（陳亭妃服務處提供）

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，現場逾4千人擠爆平實公園。（陳亭妃服務處提供）

    2025/03/01 15:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕妃妃姐姐兒童節系列活動《叢林奇遇記》主題氣墊樂園今登場，現場逾4千人擠爆平實公園，大小朋友熱情參與，草地上滿是孩子們的歡笑聲，氣氛熱鬧。

    本次活動特別打造四大昆蟲主題氣墊樂園，獨角仙溜滑梯、蜜蜂跳床、瓢蟲運動設施、蝴蝶闖關區，每一項都讓孩子們玩得不亦樂乎，在歡笑中鍛鍊體能、探索自然的奧妙；同時提供爆米花、雞蛋糕、飲料，還有造型氣球魔術秀，讓家長與孩子們邊玩邊享受美味點心。

    立委陳亭妃表示，妃妃姐姐的親子活動已成為家喻戶曉的品牌，不僅有口碑，也成功促進親子互動，再加上天公作美，今天現場完全大爆場，準備的物品差點不夠，團隊還緊急四處奔波補貨。

    陳亭妃說，希望透過氣墊樂園讓孩子不僅能盡情玩樂，還能在遊戲中發展體能與肢體協調，留下美好的童年回憶。強調政治不該只是冰冷的口號與論戰，而是要以人為本，透過親子活動拉近與市民的距離，打造溫暖、有溫度的城市氛圍。為下一代創造幸福與回憶，才是城市進步的關鍵！

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，立委陳亭妃與市議員陳秋萍、林冠維與蔡旺詮執行長到場共襄盛舉。（陳亭妃服務處提供）

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，立委陳亭妃與市議員陳秋萍、林冠維與蔡旺詮執行長到場共襄盛舉。（陳亭妃服務處提供）

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，大小朋友熱情參與。（陳亭妃服務處提供）

    妃妃姐姐兒童節系列活動盛大登場，大小朋友熱情參與。（陳亭妃服務處提供）

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