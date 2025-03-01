南寮社區成長教室 重現牛屎燒魚灶古早味

湖西鄉南寮福記魚灶，重現當年先民烹煮古早味。（記者劉禹慶攝）

2025/03/01 15:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2年榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」的湖西鄉南寮社區，今（3月1日）舉行第一次社區成長教室，除進行節電及用電安全宣導，邀請現場社區男女老少一起包水餃外，最重要的是重現牛屎燒魚灶的古早味，讓民眾重溫先民烹煮情景。

湖西是澎湖第一大鄉，位於澎湖本島東半部，湖西鄉秀麗，人文薈萃，具有多元觀光特色，例如被列為澎湖8景的「奎壁聯輝」、「太武樵歌」、「香爐起霧」與「龍門鼓浪」皆位於湖西鄉，除了優美的自然風景，湖西的南寮、許家等地尚保存傳統的玄武岩或咕咾石古厝，南寮更是當地社區再造的翹楚，保留著牛屎窟、魚灶、菜宅等澎湖在地獨特人文風貌，值得深入探訪。

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2016年，台灣首度參與支持永續旅遊的「全球百大綠色旅遊目的地」選拔，至今年年都有景點入列。湖西南寮2017年、2018年都入選。今日成長教室，澎湖縣長陳光復、議員許育愷、鄉長陳振中及社區理事長陳有擇都到場與民同樂。

南寮福記魚灶1959年由戴福記建造，魚灶整體分為灶台、煙囪、鹹汁槽3大部分。夏季是沙丁魚（俗稱臭肉）的產期，漁獲上岸後經過魚灶蒸煮、曝曬成魚乾，外銷至台灣本島及日本，是澎湖盛極一時的漁獲加工產業。為使現代人能瞭解傳統魚灶產業，社區徵得主人趙福謙同意後，2012年提出空間營造計畫補助整修，使魚灶風貌得以再現。

早期先民使用牛屎當柴火，現在南寮仍可看見。（記者劉禹慶攝）

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