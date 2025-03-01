巷仔Niau全新5款公仔首發搶爆 喵粉敲碗緊急補貨

台南城市吉祥物—巷仔Niau（台語音貓），推出公仔盲盒及禮盒，Niau粉搶購收藏。（南市文化局提供）

2025/03/01 15:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南最受歡迎城市吉祥物—巷仔Niau（台語音貓），昨日於12處指定通路推出公仔盲盒及禮盒，引發搶購熱潮，南市文化局今（1）日已緊急調整配貨，仍是供不應求。

昨日許多民眾一早便進店搶購，多處通路如愛國婦人會館紀念品部、延平郡王祠在中午前即宣告售罄，其他通路也引起搶購熱潮。由於銷售盛況超過預期，文化局今天重新調整配貨，有些銷售點亦提早被掃光！

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這次推出5款巷仔Niau公仔，主打小巧可愛又能隨身攜帶，尺寸和姿勢皆與上次推出的預購款不同；盲盒及禮盒兩種販售方式，盲盒希望讓想試手氣的民眾能體驗刺激感；禮盒則希望讓想要送出台南味禮品的民眾有不同的選擇。

南市文化局表示，這次僅開放民眾至安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館紀念品部、億載金城、赤嵌樓、隆田chacha文化資產教育園區、左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館12處指定通路現場選購，而並未開放線上購買，就是希望大家能走入各個充滿故事的古蹟景點，帶著巷仔Niau新夥伴，一起展開台南大冒險。

文化局表示，12處指定通路販售的巷仔Niau公仔盲盒，皆採隨機出貨，若有買到同款公仔的民眾，可與現場其他Niau粉交換，目前也有許多民眾主動發起交換不同巷仔Niau的需求，也讓找Niau成為熱門話題，希望大家都能帶著自己喜歡的巷仔Niau回家！

台南市長黃偉哲表示，巷仔Niau作為新生代台南城市吉祥物，希望讓民眾能在巷仔Niau帶路下，細細品嚐台南日常的趣味。

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