南台灣最多！228連假推搭台灣好行暢遊台南

台南市是南台灣擁有最多台灣好行路線的城市，適合安排享受一趟城市公車輕旅行。（南市觀旅局提供）

2025/03/01 15:53

〔記者王姝琇／台南報導〕擁有南台灣最多台灣好行路線的台南市，7條路線串接舊府城市區、溫泉美地、自然生態、文史古蹟，及西拉雅國家風景區等，沿線可品嚐牛肉湯、蚵仔煎、虱目魚粥、蝦捲等各種在地小吃，228連假啟動，市府推薦國內外旅客搭台灣好行暢遊台南熱門景點。

台南市甫推出三大旅遊獎勵方案，準備迎接全國旅行業者送客到台南，同時也推薦自由行遊客搭乘台灣好行暢遊台南。觀旅局長林國華說，台灣好行是許多旅客暢遊台南的首選大眾交通工具，包括有98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線、111台南小港機場線，以及61西濱快線、菱波官田線、33關子嶺線，是南台灣擁有最多台灣好行路線的城市，適合安排享受一趟城市公車輕旅行！

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林國華推薦，連假期間，民眾可安排搭乘台灣好行，來台南梅嶺賞螢賞梅花吃梅子雞、享受關子嶺泥漿溫泉養顏美容、安排青山健行進行森呼吸、到東山喝咖啡體驗一日農夫；此外，現正是黑面琵鷺賞鳥季期間，4月底前歡迎大家搭乘98府城台江線可於賞鳥亭下車，即可一睹黑琵嬌客。

而「98府城台江線」自今年元旦起調整為每日開行，路線串聯市區孔廟、赤崁樓、林百貨、台南市立美術館1館及2館、藍晒圖文創園區、安平老街等熱門景點及國華街、海安路、神農街、友愛街與府中街等人氣商圈，更可搭乘至安平觀夕平台、台江國家公園、七股鹽山等網美打卡景點。

市長黃偉哲表示，台南屢獲國內外各大媒體旅遊雜誌肯定，為世界級的旅遊目的地，近日遠見雜誌與去趣旅行APP合作統計分析，本市包括神農街、安平老街、花園夜市、奇美博物館、漁光島等人氣景點，榮獲榜單上最多景點上榜的觀光城市美名，歡迎全國民眾趁連假到台南享受美食與美景，市府也會持續努力並做好準備，開創更多國際客源，吸引更多國內外遊客來到台南旅遊。

南市府推薦搭台灣好行暢遊台南熱門景點。（南市觀旅局提供）

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