2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木 3/6用發票可換

植樹月來了！林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株。（記者洪美秀攝）

2025/03/01 15:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕春暖花開的植樹月來了！林業及自然保育署新竹分署今年贈苗活動6日上午在新竹分署中正路大門舉行，將贈送苗木共2000株，有蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹等4種原生植物，當天也會結合生態綠網進行淺山動物監測成果及保育宣導，並有樹醫師解答服務。邀市民響應植樹活動，捐發票就能獲贈苗木，每人限領5株。

新竹分署表示，當天上午9點也同步在烏來區公所（烏來工作站主辦）、新北市清水祖師廟廣場（三峽工作站主辦）、大溪工作站、竹東工作站、及大湖工作站等地點辦理贈苗活動，贈苗活動可憑114年1-3月份發票（紙本、雲端《注意雲端發票僅以財政部電子發票整合服務平台「統一發票兌獎APP」》兌換），2張發票可換取1株樹苗，每人每次限領5株，須自備環保袋，募得的發票將捐贈創世基金會等公益團體。

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而新竹分署也提供紙苗盆，是可自然分解的環保苗盆，育苗盆採用純回收紙漿纖維製成，無使用膠合劑也無其他化學成份，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約3個月至半年內分解，分解後的纖維也能成為肥料。

今年新竹分署植樹月贈苗活動有多達34場以上，共準備5萬1000多株原生樹苗提供民眾領取，3月12日植樹節當天，新竹分署在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動，可洽粉絲專頁。

林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株，且使用可自然分解的紙苗盆，減少對地球環境的影響。（資料照）

林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株，當天也有樹醫提供植物病蟲害診治。（資料照）

植樹月來了！林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株。圖為含笑花。（記者洪美秀翻攝）

植樹月來了！林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株。圖為月橘。（記者洪美秀翻攝）

植樹月來了！林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株。圖為蛇莓。（記者洪美秀翻攝）

植樹月來了！林業署新竹分署將送出2000株蛇莓、月橘、含笑花、野牡丹原生苗木，3月6日可用發票兌換，每人限領5株。圖為野牡丹。（記者洪美秀翻攝）

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