新北「萬金杜鵑」園藝競賽《門前》奪冠 以童年記憶打造心靈花園

浪花花藝總監陳艾琳（如圖）與作品《門前》合影。（記者羅國嘉攝）

2025/03/01 14:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動「萬金杜鵑」品牌，今年特別於金山與萬里兩地打造雙展區，並首度舉辦杜鵑景觀園藝競賽，吸引眾多園藝愛好者參與。經過激烈角逐，最終由「浪花花藝」團隊的作品《門前》勇奪冠軍。

作品《門前》的創作者陳艾琳表示，設計靈感來自童年的老家庭院，希望透過作品喚起人們對家園的溫暖回憶。她與花農游金和攜手，以西洋杜鵑「肯特」、粉白色平戶杜鵑、皋月杜鵑「壽姬」、日本毛杜鵑、久留米杜鵑「粉櫻」等6種品系，巧妙搭配木門與老甕，重現記憶中的庭院景色。

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她感性地說，「小時候家門前開滿了粉白色的杜鵑花，但外公外婆相繼離世後，花叢也不復存在。這次很開心能藉由這個機會，復刻我兒時的畫面，也是一種對家人的懷念與傳承。」

首次參加競賽的陳艾琳坦言，原本只是單純享受園藝創作的樂趣，未料最終獲獎，讓她感到驚喜與感動。「其實一開始很輕鬆，沒想到自己會得獎，現在反而開始緊張了。」她也並感謝所有協助完成作品的夥伴。

此次展覽也邀請杜鵑博士柳枝芳講解各品系特色。他提到，平戶杜鵑大約在1月至3月間開花，而久留米杜鵑與西洋杜鵑則各具特色，其中西洋杜鵑品種多達上萬種，花色、花形變化豐富。此外，他也分享育種過程的趣事與挑戰。「杜鵑花的雜交充滿驚喜，有時候兩個品種的配對結果完全出乎意料，這就是育種的樂趣。」

浪花花藝總監陳艾琳（如圖）與作品《門前》合影。（記者羅國嘉攝）

杜鵑博士柳枝芳講解各品系特色。（記者羅國嘉攝）

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