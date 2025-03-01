天氣回暖 總舖師里長斜槓種的爆紅麝香木進入盛開期

南化北平里的麝香木園區已經入盛開期，粉紫花海迷人，遊客造訪。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/01 15:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市南化區東和里林志明不僅是知名的總舖師，對於園藝工作也很拿手，在偏遠的山林內斜槓栽種大片麝香木，打造私房秘境；天氣逐漸回暖，進入盛開期，夢幻、浪漫的紫色花海再現，成為和平紀念日連假的熱門景點。

這處麝香木園區在南化北平里，位於南191線2.3公里附近，緊鄰路旁，由步道而上，沿途就可看見，多達300欉，都是林志明扦插、栽種，他不藏私，開放參觀，去年因網友瘋傳，意外爆紅。

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61歲的林志明，因熱心地方事務，當選東和里長，他的廚藝精湛，從事宴席辦桌超過20年，後來斜槓園藝工作，陸續種了700株真柏，並打造3條桂花步道。

林志明在和平里「拈花惹草」已超過10年，成功營造出讓自己暇餘可以休憩、紓壓的美麗園地，後來他也種了馬纓丹與錫葉藤，美化環境空間，植栽更豐富。

林志明3年前在園區步道兩側扦插麝香木，試種成功後，擴大栽植，去年2月中旬首度爆開，夢幻的粉紫花海，讓各地遊客慕名朝聖，為偏遠聚落帶來熱鬧人潮。

林志明說，今年農曆春節後，因冷氣團仍接力報到，讓花期延遲，近來已經回暖，目前綻放率已超過5成，進入盛開期。

林志明預估今年的麝相木花期應該會到本月底，要把握機會，民眾也可以順遊附近的站長公園，並推薦到台3線北寮橋旁的小歇驛站，呷冰、用餐、喝咖啡，休息一下，再繼續走訪南化特色景點。

園區約7分地，林志明在麝香木旁還栽種豆科植物，目前也開出了黃色花朵，他希望透過蜜源的增加，能成功吸引紫斑蝶。

林志明提到，未來還會再增加九重葛與跳舞女郎等植栽，讓園區1年4季都可以來賞花，為地方打造觀光亮點。

東和里長林志明也是知名的總舖師，還斜槓打造熱門的麝香木園區。（記者吳俊鋒攝）

林志明在麝香木旁栽種豆科植物，目前也已開花。（記者吳俊鋒攝）

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