假日交通壅塞與停車位不足 深坑商圈盼新北市府協助解決

深坑兒童公園地下停車場、全聯與平埔橋頭停車場，出入口都位於平埔街，假日時排隊等候車輛大排長龍、塞成一團。（記者翁聿煌攝）

2025/03/01 14:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑老街充滿美食和傳統特色，是大台北地區和外縣市民眾最喜歡朝聖的商圈景點，但是每逢假日人潮和車潮湧入，也凸顯周遭交通和停車位不足問題日益嚴重，商圈盼市府能協助解決，市長侯友宜上週參加深坑區行動治理座談時，允諾要求交通、教育局等單位研議在鄰近的深坑國中、國小增建地下停車場的可行性。

深坑商圈觀光發展協會理事黃種森指出，深坑老街周遭原有的停車場面臨兩個問題，第一是北深路二段深坑公有立體停車場，為機械升降式立體停車場，已使用30多年，設備過於老舊時常故障，停、取車等候時間太久，而且位置在北深路北側，從台北前來的車輛難以迴轉使用。

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第二個問題是，幾年前增建的兒童公園地下停車場、全聯停車場和平埔橋頭停車場出入口都位於平埔街，假日時排隊等候車輛大排長龍、塞成一團，即使增派交通管制人員也效果不佳，連同樣在平埔街的深坑派出所警車想要出勤都出不去。

他表示，地方期待的深坑輕軌，目前還停留在藍圖階段，解決交通問題緩不濟急，所以在上週市長行動治理座談時提案，希望市府能協助研議在鄰近的深坑國中及國小操場下方新建地下停車場的可能性，但是教育局希望能在學校有老舊校舍需要改建時一併進行，較能化解阻力。

但地方人士反映，目前學校因少子化逐年減班，老舊校舍更新要等很久，侯友宜裁示，要求交通、教育局等單位研議在鄰近的深坑國中、國小增建地下停車場的可行性。

北深路二段深坑公有立體停車場，為機械升降式立體停車場，已使用30多年，設備過於老舊時常故障，停、取車等候時間太久。（記者翁聿煌攝）

深坑老街每逢假日人車擁擠，交通及停車問題待解。（記者翁聿煌攝）

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