新北「萬金杜鵑」雙展區頒獎揭幕 3/30前可賞花、攝影賽同步開放取景

新北「萬金杜鵑」雙展區登場，3月30日前限時賞花。（記者羅國嘉攝）

2025/03/01 14:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動「萬金杜鵑」品牌，今年首度舉辦杜鵑景觀園藝競賽，並於金山與萬里兩地打造雙展區。市長侯友宜今（1）日出席頒獎典禮，為這場融合花藝、藝術與園藝設計的盛會揭開序幕。展覽自即日起至3月30日。此外，萬金杜鵑攝影比賽同步開放取景，收件期間為4月1日中午12時至4月13日凌晨12時止，邀攝影愛好者捕捉杜鵑最美時刻，報名至萬金杜鵑官網查詢。

侯友宜指出，萬里、金山地區是全台最大的杜鵑產地，年產量達600萬株。市府多年來致力於「萬金杜鵑」品牌推廣，已榮獲10項國際大獎。今年規劃萬里金山雙展區，共展出13組精緻杜鵑花藝作品。其中，金山展區更打造「杜鵑美術館」，展出22種珍稀品種，包括由花農柳枝芳歷近10年培育的新品種杜鵑，其花朵小巧、花瓣如玫瑰般精緻，且無傳統杜鵑的蜜斑，極具觀賞價值。

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此外，國際知名花藝設計師、CNFlower創辦人凌宗湧攜手藝術家與新銳設計師，在金山展區打造12組創意花藝作品，展現杜鵑的無限可能。

農業局長諶錫輝表示，今年也首度舉辦的杜鵑景觀園藝競賽，吸引眾多園藝愛好者參與，最終由「浪花花藝」團隊的作品《門前》奪冠。此外，花展期間每逢例假日，金山展區將有街頭藝人音樂表演、小農市集，及品牌皮雕、手作盆花、植物染等手作體驗活動。現場還提供拍照打卡送限量「萬金杜鵑品牌美植袋」等好康活動，在地40家店家也響應活動，提供各式優惠，詳細資訊可至農業局「稼日蒔光」FB或官網查詢。

諶錫輝也說，萬金杜鵑攝影比賽同步開跑，收件期間為4月1日12時至4月13日24時，邀請攝影愛好者捕捉杜鵑最美時刻，鼓勵民眾從日常生活中發現杜鵑之美。

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市期間限定唯一的「杜鵑美術館」，首次展出多達22種稀有品種杜鵑。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜 （白色外套）觀賞杜鵑美術館各種杜鵑花品種。（記者羅國嘉攝）

新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，市長侯友宜出席頒獎並與民眾大合照。（記者羅國嘉攝）

新北市金山區中山溫泉公園周邊滿滿杜鵑花。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左2）出席杜鵑花展。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜頒發萬金杜鵑園藝景觀競賽評審大獎，由浪花花藝陳艾琳與利和苗圃游金和共同創作的「門前」榮獲大獎。（記者羅國嘉攝）

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