咖啡朝聖地圖公開！世界百大咖啡館揭曉 台灣唯一入榜的是「這間」

2025年首屆世界百大咖啡館評選結果日前出爐，台灣的Rufous Coffee Roasters獲得第85名，成為台灣唯一入選該榜單的咖啡館。（圖翻攝自Rufous Coffee Roasters官網）

2025/03/01 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年首屆世界百大咖啡館評選結果日前出爐，台灣的Rufous Coffee Roasters獲得第85名，成為台灣唯一入選該榜單的咖啡館。

據悉，此次世界百大咖啡館排名是根據公眾投票與專家評審團的評分綜合決定。評審團依據多項標準進行評估，包括咖啡品質、咖啡師專業知識、消費服務、創新性、環境氛圍、永續發展性、糕點品質及穩定性等多方面因素。

請繼續往下閱讀...

榜單前十名分別是：澳洲雪梨的Toby's Estate Coffee Roasters、美國阿肯色州的Onyx Coffee LAB、奧地利維也納的Gota Coffee Experts、澳洲墨爾本的Proud Mary Coffee、挪威奧斯陸的Tim Wendelboe、新加坡的Apartment Coffee、法國巴黎的Kawa、澳洲布里斯本的Coffee Anthology、馬來西亞八打靈再也市的Story of Ono，以及哥倫比亞波哥大的Tropicalia Coffee。

獲得第85名的Rufous Coffee Roasters以其創新的咖啡體驗著稱。該咖啡館菜單上提供50多種咖啡品項，涵蓋手沖、義式、冰滴到虹吸等多種沖煮方式。其中一些特色咖啡包括加入鮮奶油的濃縮咖啡「康寶藍」，以復古喝法中和咖啡苦澀感；將同一種咖啡豆以不同溫度沖煮的「雙溫暖」；以及能同時品嚐到一種咖啡豆兩種風味表現的「雙杯組合」（又稱1+1）。

Rufous創辦人楊博智表示，他希望能讓更多人愛上咖啡，因此在Rufous的體驗更像是「玩咖啡」，其實這也不是Rufous首次獲得國際認可，該咖啡館曾在2019年被知名旅遊網站Big 7 Travel評選為「亞洲最棒的50家咖啡館」之一。

此次世界百大咖啡館評選不僅肯定了各國頂尖咖啡館的水準，也為全球咖啡愛好者提供了一份值得參考的咖啡朝聖地圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法