深坑福德宮土地公聖誕適逢228連假 人潮塞爆深坑老街

228連假適逢深坑福德宮土地公聖誕，人潮塞爆深坑老街。（記者翁聿煌攝）

2025/03/01 14:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕今天是228連續假期第2天，適逢在地信仰中心深坑福德宮土地公聖誕，滿滿的人潮將深坑老街擠得水泄不通，深坑福德宮有170年歷史，土地公保佑老街商家生意興隆，是商家心目中的財神爺，最近在網路爆紅、IG流量破400萬的深坑「豆腐麻糬」老闆娘陳寶桂，去年就是輪值福德宮爐主獲神明眷顧，生意接不完。

新北市商圈聯合會理事長、同時也是在地深坑里長黃建強表示，深坑老街遇到228連假，觀光人潮從上午就陸續出現，多間知名商家前都已經在排隊等候，商家帶著笑容、手上生意接個不停。

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黃建強說，深坑老街的優勢在於地理位置離大台北市區近，而且是北部民眾前往宜蘭旅遊的交通中繼點，再接上深坑老街是全國唯一以獨特豆腐料理聞名的商圈，吸引喜歡傳統美食的民眾前來品嚐美味。

他表示，這兩天適逢土地公生，深坑福德宮土地公香火鼎盛，在地商家及信眾準備豐盛的供品祭拜神明，祈求土地公繼續保佑商家財源廣進、生意興隆，黃建強說，土地公照顧商圈生意，從福德宮的建築特色就可看得出來，在深坑福德宮的屋簷橫梁上，鑲有「雞」、「馬」兩種動物，台語讀音「雞馬」，一是「街尾」，形容福德宮竹所在位置；一是「多買」意在庇佑商圈商家的生意，所以商家每逢節日，必當誠心向土地公敬拜祈福。

從去年在網路上爆紅的深坑「豆腐麻糬」老闆娘陳寶桂，去年擲筊獲土地公選為爐主，接著就有網紅跑到店裡拍影片，在IG上流量高達400萬點閱率，看到的消費者都跑到深坑老街指名購買這種口味像豆腐的麻糬，讓老闆娘十分感恩。

深坑福德宮屋簷上左「雞」、右「馬」，為深坑老街帶來財運興隆。（記者翁聿煌攝）

深坑福德宮土地公聖誕香火鼎盛，保佑商家財源廣進、生意興隆。（記者翁聿煌攝）

在網路爆紅、IG流量破400萬的深坑「豆腐麻糬」，老闆娘陳寶桂去年就是輪值福德宮爐主。（記者翁聿煌攝）

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