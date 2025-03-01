台南攜手新加坡旅遊業簽署MOU 魏妙如現身站台

新加坡知名歌手魏妙如現身展場分享台南的深刻體驗。（台南市觀旅局提供）

2025/03/01 14:11

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市前往新加坡參加NATAS春季旅展，同時邀請台南觀光產業聯盟代表台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻，與新加坡康泰旅行社簽署雙方觀光送客協議，深化雙邊旅遊合作，攜手開發精選行程，盼吸引更多新加坡旅客來台南體驗豐富的人文與自然風光，也特別邀請新加坡知名歌手台南媳婦魏妙如站台。

南市觀旅局長林國華表示，台南市多年深耕新加坡旅遊市場，透過持續推廣，逐漸吸引新加坡旅客對台南的關注，此次透過旅遊業MOU簽署，不只能帶動雙向觀光產業交流，更能讓更多國際旅客感受台南的歷史文化與美食魅力，期望雙方未來能持續深化合作。

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本次新加坡春季旅展，台南展區人氣高漲，除準備多樣的旅遊資訊及農特產品試吃包，也特別推薦即將於3月8至23日在台南登場的2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。林國華提及，這次出展也特別展示客製新加坡國旗蘭花，吸引遊客駐足欣賞，誠摯邀請新加坡朋友前來探索蘭花之美。

另，特別邀請新加坡知名歌手、台南媳婦魏妙如站台，分享她在台南的深刻體驗，向民眾推薦這座充滿文化底蘊與美食魅力的城市。魏妙如的現身吸引眾多粉絲關注，使台南展區成為旅展焦點。

台南攜手新加坡旅遊業簽署MOU。（台南市觀旅局提供）

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