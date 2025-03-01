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    基隆仁愛市場悶熱未解影響用餐 童子瑋：人氣名店假日不敢營業

    基隆仁愛市場一到用餐時間，人潮滿滿。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛市場一到用餐時間，人潮滿滿。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/01 14:02

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆仁愛市場有許多美食名店，是基隆人的廚房，也是許多觀光客來基隆必訪的美食聖地，但老舊冷氣不冷、影響民眾用餐，議長童子瑋說，最近接到市場攤商的反映，有些人氣名店不敢在假日營業，要求市府提出具體修繕計畫與時間表，解決問題。市府產業發展處表示，已編列預算，目前正在規劃設計中，最近天氣炎熱，會先將風扇與送風機清洗更新以降溫。

    ​基隆市仁愛市場1樓販售生鮮蔬果，2樓有美食、雜貨，有不少名攤，但場內的冷氣已超過30多年未更換修繕，夏天十分悶熱，尤其是熱食區，民眾用完餐滿身汗，影響用餐的意願。

    童子瑋說，早在去年店家就向市府反映，冷氣不冷、環境悶熱，許多人氣名店無法營業，寧願選擇在假日休息，問題至今仍未改善，最近天氣炎熱，夏天又到了，店家們感到十分無奈。

    童子瑋說，市場內有近200個攤位，不僅是基隆的美食地標，更是庶民經濟與在地文化的象徵，他們辛苦經營，冷氣設備的問題讓顧客不願久留，來客數減少，直接影響店家收入，這不僅影響攤商的日常營業，也削弱了仁愛市場作為基隆觀光亮點的吸引力。

    ​ ​

    童子瑋表示，將持續關注仁愛市場冷氣設備的改善進度，督促市府提出具體的修繕計畫與時間表。不能讓這樣的小設施問題，影響基隆的經濟發展與市民的生活品質。

    市府產業發展處表示，仁愛市場冷氣老舊，更換設備需4千萬左右，經濟部同意補助1200萬元，市府也編列了2800萬預算，目前正在規劃設計中，至於更新期程要完成規劃才能確定，在這過渡期間，將先清洗風扇和送風機，老舊風扇也會更新，達到降溫效果。

    基隆仁愛市場一到用餐時間，人潮滿滿。（記者盧賢秀攝）

    基隆仁愛市場一到用餐時間，人潮滿滿。（記者盧賢秀攝）

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