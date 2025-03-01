國際台灣胡蘿蔔日 逾萬人東勢田間拔蘿蔔

國際台灣胡蘿蔔日在東勢登場， VDS活力東勢總經理王文星（前排左起）、雲林縣長張麗善、縣議員李明哲及立委張嘉郡（穿黃衣）、丁學忠等人都與會體驗拔胡蘿蔔。（記者黃淑莉攝）

2025/03/01 13:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（1）日國際台灣胡蘿蔔日，逾萬人齊聚雲林東勢鄉體驗拔蘿蔔樂趣，有人帶著小鏟子、帶手套有備而來，也有人徒手挖外又搖又拔，一早陽光露臉，溫度達27、28度，每個人汗流浹背，小孩曬得滿臉通紅，現場充滿歡樂。

雲林為台灣3大胡蘿蔔產地之一，其中光東勢鄉種植面積就有1、200公頃，產量占全國3分之1，品質及產量都是全國之冠。在地業者VDS活力東勢為推廣台灣胡蘿蔔，除把每年3月第一個週末訂為國際台灣胡蘿蔔日，並舉辦慶祝活動，今年是第4年，活動內容有萬人拔五彩胡蘿蔔體驗、胡蘿蔔造型創意秀、胡蘿蔔迷宮、胡氣市集，吸引上萬人參加。

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其中最受歡迎是拔胡蘿蔔體驗，大人小孩在胡蘿蔔田裡又挖、又拔，有人輕鬆就拔起來，有人則用力又搖又拔還是拔不起來。來自新北的婦人帶著全家人第一次參加，她說孩子放假來訪友也讓孩子體驗田間拔蘿蔔樂趣。

來自彰化及北港的媽媽也分別帶著孩子來體驗，她們說，這第2次參加，這次有帶工具有備而來，很有趣，孩子也玩得很開心。

VDS活力東勢總經理王文星指出，地方產業要靠自己努力及推廣才能更好，今年是第4年舉辦國際台灣胡蘿日活動，主題以「五彩生活．美力東勢」讓全國民眾認識雲林東勢鄉，也是全國重要胡蘿蔔產地。

縣長張麗善表示，業者配合縣府、東勢鄉公所有很棒的地方創生計畫，不僅帶動地方產發展、就業機會，且業者長久以來與農民契作胡蘿蔔照顧農民，讓農業六級產業化，產品已行銷到日本、香港、加拿大及新加坡，不只是東勢、雲林的驕傲，更是台灣的驕傲。

國際台灣胡蘿蔔日活動在雲林東勢舉辦，有萬人在田間拔蘿蔔。（記者黃淑莉攝）

萬人在田間拔蘿蔔，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

國際台灣胡蘿蔔日活動在雲林東勢舉辦，有萬人在田間拔蘿蔔，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

國際台灣胡蘿蔔日活動在雲林東勢舉辦，有萬人在田間拔蘿蔔，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

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