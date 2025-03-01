二月二「龍抬頭」引龍錢！楊登嵙曝8項招財開運攻略

今天是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日，中市惠來里福德祠準備壽桃、平安龜、長壽麵線，讓民眾擲筊。（市府提供）

2025/03/01 13:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天3月1日是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日，俗稱「頭牙」，命理師楊登嵙指出，龍抬頭是補財庫的好日子，分享8項招財開運攻略，包括「剃龍頭」在當日吉時剃頭能剃出好運、「引龍錢」將空水瓶放置268元銅板，在家或公司附近銀行的飲水機裝水到滿，將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司，還有要吃「豬頭肉」、「麵條」、「水餃」等招財。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在古時農業時代，農曆二月初二這天是龍欲升天的日子，節氣正處在雨水、驚蟄和春分之間，很多地方已開始進入雨季，這時農作物非常需要雨水的時期，人們非常希望透過對龍的祈求行為，來實現降雨的目的，祈求一年豐收、平安。

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二月初二「龍抬頭」開運習俗分別為：

1、剃龍頭：農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時（2025年是巳時:09點至11點，午時:11至13點）剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日吉時剃頭，能剃出好運。

2、引龍錢：2025年「財帛星」在西南，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，在家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶後將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司，剩餘的水則加入家裡或公司容器，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，然後放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，放49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。

3、吃豬頭肉：龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

4、吃麵條：麵條一根一根，很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

5、吃水餃：水餃包起來後很像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

6、吃米飯：米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

7、吃春餅：春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。

8、吃點心：在這一天要吃迎富貴果子，例如帶殼龍眼，代表「破繭而出」，突破萬難，邁向成功好運來；花生意寓「好事發生」，如開心果代表開心愉快。

楊登嵙指今天農曆二月初二「龍抬頭」，能以「剃龍頭」、「引龍錢」、「吃水餃」等習俗開運。（記者蔡淑媛攝）

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