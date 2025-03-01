投入1194萬元整修 嘉義縣立網球場與籃排球場完工啟用

嘉義縣長翁章梁開球。（記者林宜樟攝）

2025/03/01 13:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府投入1194萬餘元整修縣立網球場及縣立田徑場園區籃球場、排球場及網球場，近期完工驗收，今天舉辦啟用儀式；縣府教育處表示，縣立網球場及縣立田徑場場地周邊的兒童遊戲場設施也正在整建，預計5月完工，將可提供民眾完整優質的運動休憩環境。

縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、嘉義縣體育會總幹事翁聰賢等今天為縣立網球場進行視察，並為嘉義縣運動會網球比賽開球，為選手加油打氣。

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翁章梁表示，縣立網球場及田徑場園區內的籃球場、排球場及網球場自1997年區運使用迄今，球場鋪面老舊破損，縣府進行整修，將縣立網球場4面場地地坪全面翻新並墊高，更新球網、圍網、護墊、夜間照明設備及排水設施，花費455萬餘元，提供民眾優質的運動環境。

縣立田徑場園區內的2個籃球場、網球場和1個排球場，投入738萬餘元更新地坪，並新設籃球架、球網、圍網及排水設施，提升安全性及舒適度。

身兼網球委員會主委的陳怡岳副議長表示，縣立網球場歷年來培育多位優秀選手，有入選國家隊的國手，也有到國外發展的職業好手，網球場大翻新讓場地升級，對長期在此訓練的教練、選手心理上的升等，有助推廣網球運動。

翁章梁說，嘉義縣於2022年舉辦全民運動會，明年將舉辦全中運，縣府陸續整修公共運動設施，如將以1億3000多萬元改善樂天桃猿隊承租春訓的縣立棒球場，未來大型華泰名品城Outlet完工開幕後，將可結合體育競技、旅宿業推出套票，吸引民眾到嘉義縣看球賽、消費和住飯店。

嘉義縣體育會網球委員會總幹事陳建評說，嘉義縣學校沒有硬式網球場地，目前向縣府教育處借用第4網球場，請10名義務教練到小學招募有興趣的選手，在晚上下班後教孩子練球，由於嘉義縣學校沒有體育班進行硬式網球訓練銜接，選手畢業後多往其他縣市就學，曾有一名侯姓選手天分技術均佳，但因為沒有銜接而到外縣市求學，後來屢獲全國賽金牌，也成為國手，可惜並非代表嘉義縣；陳建評說，希望硬式網球有學校體育班可銜接，也盼有專長教練駐點為選手訓練。

縣府教育處表示，嘉義縣以發展軟網為主，硬網部分將再與體育班學校研議辦理。

嘉義縣立網球場整修完成。（記者林宜樟攝）

網球選手使用場地。（記者林宜樟攝）

網球選手進行對練。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘飛撲打球。（記者林宜樟攝）

嘉義縣立網球場整修完成，今天啟用。（記者林宜樟攝）

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