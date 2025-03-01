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    228連假好天氣爆出遊潮！ 全國風景區遊客比過年還多

    龜山島3月1日開放登島。（觀光署提供）=

    龜山島3月1日開放登島。（觀光署提供）=

    2025/03/01 13:09

    〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天開始的228連續假期碰上難得好天氣，不僅高鐵、台鐵爆人潮，全國各地的國家風景區遊客還比春節連假更多！觀光署今天（1日）統計，昨天連假首日國家風景區遊客達28萬8906人次，略高於今年春節的平均日人次。

    觀光署今天發布統計，昨天全國國家風景區遊客人次達28萬8906人，略高於春節平均人次28萬6765人；另外，各大觀光遊樂園入園人次達6萬7764人，與今年春節連假平均人次6萬6431人大致持平。觀光署認為，根據數據顯示，好天氣帶動國內旅遊熱潮，民眾踴躍前往風景區及觀光遊樂園，也可見到許多國外遊客的身影。

    觀光署表示，今年各地將推廣「台灣觀光100亮點」，舉辦多項指標性活動，如音樂節、宗教文化慶典、地方美食節等，並結合周邊景點，形成完整的觀光動線。

    以3月份為例，3月1日宜蘭「龜山島」開放登島，台灣觀光100亮點輪值都市高雄市的「大港開唱」、「內門宋江陣」，接下來還有4月到5月各地的「客家桐花祭」、6月的台灣仲夏節、7月到8月台東的「熱氣球嘉年華」等代表性活動，都可吸引遊客深入當地，享受豐富的觀光體驗。

    另外，觀光署指出，隨台灣觀光品牌的國際影響力提升，許多國際旅客也選擇來台旅遊，熱門景點如台北101、九份老街、阿里山、日月潭、太魯閣、佛陀紀念館、旗津等地，均可見到來自日本、韓國、歐美及東南亞的遊客。

    觀光署表示，將持續透過多元行銷，推廣國內外旅遊市場，強化地方特色品牌，並結合交通運輸、住宿、在地體驗等資源，讓台灣成為更具吸引力的旅遊目的地。

    內門宋江陣。（觀光署提供）

    內門宋江陣。（觀光署提供）

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