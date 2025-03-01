高雄國中數學競賽今登場 59校236好手較勁

高雄市國中數學競賽今在英明國中登場，團體組學生合作解題。（高雄市教育局提供）

2025/03/01 13:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局今（1）日上午在英明國中舉辦第17屆「國民中學數學競賽」，今年共有59所國中、236名頂尖數學好手組隊同場較勁，競賽透過合作解題賽與個人賽模式，考驗學生團隊合作思考，以及發掘數學領域潛能。

國中數學競賽分為合作解題賽與個人賽，合作解題賽題型為計算證明4至5題，4位選手要在1小時內合作思考，考驗團隊成員的默契、解題技巧、解題的完整性及結果的準確性。個人賽題型為填充12題與計算證明3題，每位學生要在2小時內完成解題，考驗運用數學思考問題、分析問題和解決問題的能力。

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國立高雄師範大學教授廖本煌表示，國中數學競賽期盼透過各屆不同題型設計的競賽機制，培養日常生活應用與學習其他領域所需的數學知能，讓學生欣賞數學以簡馭繁的精神，以及結構嚴謹完美的特質。

高雄市教育局主任秘書歐素雯指出，數學課程是培養學生正確使用工具的素養，是當前教育發展不可或缺的關鍵方向，教育局持續深化推展國中數學教育，藉由數學競賽激發學生思考力、創造力，及探索數學的信心與正向態度。

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