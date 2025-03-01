228連假第二天國道上午多處追撞 高公局估下午15路段易塞車

國1南向370.1公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2025/03/01 12:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（1日）是連續假期第二天，交通部高速公路局指出，今天上午國道壅塞路段主要在國道1號北向東湖到汐止，且國道1號、國道3號都有追撞車禍事故導致回堵，預估下午有15處路段易塞車，提醒用路人注意或改道。

高速公路局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢，西向仁武-左營端等路段。

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高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

今天上午9時43分，國3北向298.5公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外側車道，於10時21分排除，造成後方車流回堵2公里；10時43分，國1南向370.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用輔助車道，於10時59分排除，造成後方車流回堵2公里；10時58分，國3南向54.4公里處發生1輛小貨及及1輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於11時18分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

國3北向298.5公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故。（高公局提供）

國3南向54.4公里處發生1輛小貨及及1輛小客車追撞事故。（高公局提供）

高公局預估今天下午北區路況。（高公局提供）

高公局預估今天下午中區路況。（高公局提供）

高公局預估今天下午中區路況。（高公局提供）

高公局預估今天下午南區路況。（高公局提供）

高公局預估今天下午南區路況。（高公局提供）

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