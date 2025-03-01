北市去年智慧停車柱開錯1.7萬餘張單 僅142件申訴

智慧停車柱開單陸續啟用，台北市議員曾獻瑩發現錯誤率達2.33%，換算約有1萬7826張停車單出錯，但僅有142件申訴案。（資料照，台北市停管處提供）

2025/03/01 12:48

〔記者何玉華／台北報導〕台北市許多路邊停車格已經陸續啟用智慧停車柱開單，台北市議員曾獻瑩指出，去年智慧停車柱共開出76萬5087張停車單，但後台系統顯示錯誤率達2.33%，換算下來，約有1萬7826張停車單出錯，但僅有142件申訴案，民眾權益受影響，不容忽視。停管處指出，電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度影響等，都可能導致開單出錯，廠商仍需派員巡查；若民眾申訴，發現屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

根據台北市停車管理工程處（以下稱停管處）資料，截至今年1月底，全市路邊收費汽車停車位共4萬7164格，其中裝設智慧停車柱的僅1068格；曾獻瑩指出，去年智慧停車柱全年共開出76萬5087張停車單，但後台系統顯示錯誤率達2.33%，換算下來，約有1萬7826張停車單出錯，但申訴案件僅142件極低。

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曾獻瑩認為，申訴低反映出可能多數民眾未曾發現錯誤，或因為金額小且申訴流程繁瑣，選擇自行吸收錯誤收費。市府應檢討現行錯誤開單狀況並提供更透明的查詢系統，讓民眾能方便確認。

停管處指出，電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度都可能導致開單出錯，廠商仍需派員巡查；若民眾申訴，發現屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。智慧停車柱委外經營，要求廠商開單準確率需達95%以上，2.33%錯誤率仍在可容許範圍內，但開錯張數高達1.7萬多張，確實有必要進一步檢討，找出可能的系統漏洞改善。

停管處表示，依契約規定，路邊格位智慧開單設備上線前，都會辦理設備查驗，確認功能是否正常、資料傳輸正確性及即時性，查驗通過後才會執行開單作業。設備啟用後，開單廠商需持續維護設備正常開單，若有異常狀態，必須盡速修復，如有錯單情形，可依契約罰則裁罰。未來重新辦理契約招標時，將增加定期檢查及不定期抽測開單設備系統是否維持正常運作，並將常見錯誤列入教育訓練。

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