龍年難挽少子化 台南「添丁擔龜」傳統習俗看端倪

土地公誕辰，歸仁六甲里有「擔龜」的習俗，分享家中添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/01 12:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是土地公誕辰，台南歸仁六甲里舉辦日治時期延續迄今的傳統「擔龜」活動，社區信眾為神明祝壽，並分享弄璋之喜，但熱門的龍年仍無法拉抬生育率，家中添丁的僅4戶，持續凸顯少子化的社會現實。

歸仁六甲的擔龜習俗，地方相傳已超過百年歷史，參與的聚落成員都有列冊，稱之「福份」，有118戶，共祀1尊土地公，屬於民間的「神明會」形式。

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土地公生時，福份戶會擲筊決定爐主，迎回供奉，隔年的誕辰之日，再恭請出來，由信眾一起祝壽，有添丁者則要準備120份紅龜來祭拜，隨後進行分送，與大家分享喜悅。

今天先舉行土地公的祝壽活動，桌上擺滿信眾準備的紅龜供品，而新生的男娃也被家人帶出來參拜，喜氣洋溢，耆老林志豪說，除了1戶出國之外，另3名都到場，年輕一輩也努力延續聚落特色傳統。

將男嬰抱在懷中、到場參拜的父親蔡名凱表示，這是第2胎，兩年前也帶著大兒子來，笑稱已有擔龜經驗了，並不陌生；回想自己小時候，每次土地公誕辰，家裡都領到20份以上，早期社區分享添丁之喜，真的很熱鬧。

另1位抱著男娃到場參拜的母親洪若庭則是首度為孩子擔龜，感到很開心，她也覺得這樣的傳統習俗頗有意思，尤其能持續傳承迄今，真的不容易。

參拜儀式後，擲筊決定新年度的爐主，誕辰祭典告一段落，隨即展開「擔龜」活動，福份戶已在各定點準備好紙箱、籃子、水桶或臉盆，等候領取。

初步統計，包含今天，六甲擔龜已連續9屆個位數，即使去年有「龍子、龍孫」的號召，也難挽低迷的生育率，六甲里長林石象認為，面對少子化的挑戰，讓這項傳統習俗更加珍貴。

耆老李進添提到，早期農村社會時代，人丁興旺，半世紀前為自己的孩子擔龜時，每年都要3、40份，與現在連續個位數，景況真的差很多。

林石象指出，隨著社會演進，與地方大老商議後，只要有新生兒的都能擔龜，但今年信眾仍以添丁為主，他有邀約女娃兒的家戶共襄盛舉，對方都說「不好意思」而婉拒，相當可惜。

林石象強調，會再持續宣導，生女孩的福份戶也可以來擔龜，與大家分享喜悅，讓傳統習俗更符合兩性平權的時代趨勢。

土地公誕辰，歸仁六甲里有「擔龜」的習俗，分享家中添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

土地公誕辰，歸仁六甲里有「擔龜」的習俗，分享家中添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

參與福份的居民，拿出各式容器，排列等候添丁戶發放紅龜。（記者吳俊鋒攝）

去年家中添丁者，準備「紅龜」供品，並帶著男娃，一起參拜土地公。（記者吳俊鋒攝）

福份戶領取紅龜後，開心地拿回家。（記者吳俊鋒攝）

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