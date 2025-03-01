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    北市公幼教師、教保員聯合甄選 4月15日起網路報名

    台北市教育局1日公告114學年度「公立幼兒園教師及契約進用教保員」聯合甄選時程，3月3日公布簡章，4月15日至4月18日網路報名。（資料照）

    台北市教育局1日公告114學年度「公立幼兒園教師及契約進用教保員」聯合甄選時程，3月3日公布簡章，4月15日至4月18日網路報名。（資料照）

    2025/03/01 12:31

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市教育局今（1）日公告114學年度「公立幼兒園教師及契約進用教保員」聯合甄選時程，3月3日公布簡章，4月15日至4月18日網路報名，5月24日初試、6月28日和29日複試，考生可同時報考普幼組教師及教保員甄選，減輕來回奔波應試負擔。各組別甄選名額將在各校實際出缺情形統計完成後，於4月中下旬公告。

    今年聯合甄選作業維持初試及複試兩階段，初試一律採網路報名，報名日期為4月15日至4月18日。教師及教保員初試皆訂於5月24日，採筆試方式辦理，其中普幼組教師及教保員考科相同，考生得視需求同時報考，並需繳納兩邊報名費，同時報考者，初試成績將雙邊採計。

    教育局說明，複試依報考類別分別應試，教保員甄選複試在6月28日，採口試方式辦理；教師甄選複試在6月29日，採教學演示及口試方式辦理；另為減輕應考人攜帶大量教具往來奔波之辛勞，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供。

    為配合台北市英語融入幼兒園教學政策，教師甄選初試成績採計英語能力加分，英語能力符合相當於CEFR語言參考架構B2級（包含聽、說、讀、寫）者，經審核通過，初試成績總分加5分。

    教育局補充，教師福利措施包括上下班交通費補助（按居住地與工作地距離發給630元至1200元）、每學年發給每校員額百分之五的績優教師獎勵獎金每人3600元、敬師獎勵金從600元提高至2000元。台北市教師研習中心也提供各種成長資源，教師諮商輔導支持服務也納入幼教師。

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