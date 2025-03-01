228連假國道休息站2女「人肉佔位」強佔停車格還拍車 全網炸鍋

近日一名網友在關西休息站目睹兩名女子用「人肉佔位」強占停車格，甚至在對峙時做出一舉動，讓他氣得將影片上傳網路，引發熱議。（圖翻攝自臉書社團「爆料公社官方專屬」）

2025/03/01 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕228連假期間，高速公路湧入大量車潮，休息站的停車位更是一位難求。近日，一名網友在關西休息站目睹兩名女子「人肉佔位」強占停車格，甚至在對峙時做出一舉動，讓他氣得將影片上傳網路，引發熱議。

該網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」分享了一段影片，表示當時他正準備停車，卻發現兩名女子站在車格內用身體「佔位」，不讓其他車輛停入。其中一名穿粉色上衣的女子甚至敲打他的車，這讓他無法忍受，因此將影片上傳網路。他原本不想與對方爭執，於是找上對方的司機理論，然而該司機僅聳聳肩，隨後關上車窗，不做回應。

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貼文一經發布，立刻引來網友熱烈討論。許多人表示難以接受對方拍打車輛的行為，一位網友留言：「這樣拍我車，我理智線會斷掉！」還有網友直言，「這樣做真沒水準，想尿尿就下車尿，為了佔位花時間超不合理」，甚至有人建議可以報警處理，或向服務區櫃檯反映。

此外，也有其他網友釋出不同角度的影片，表示「這種情況太離譜了，這年代居然還有人肉佔位！」有網友更直言，「如果罰款能提高，這種行為一定會少很多。」

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