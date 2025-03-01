甲安埔希望協會連15年贈苗 表揚4位「植樹楷模」

甲安埔希望協會表揚4位曾領苗木種植超過10年以上的「植樹楷模」。 （記者張軒哲攝）

2025/03/01 12:16

〔記者張軒哲／台中報導〕春天植樹季節來臨，甲安埔希望協會舉辦聯合贈苗活動今日於大甲體育場舉行，近千人一大早就來體育場，有3歲萌娃跟93歲阿嬤都來排隊領苗，場面盛大，幾十分鐘8500株樹苗一掃而空，協會邀請大甲區長顏金源到現場頒獎，表揚4位領苗木種植超過10年以上的「植樹楷模」。

總幹事吳中源表示，協會贈苗邁入第15年，已贈送出去10幾萬株樹苗，喜歡植樹及種花的人愈來愈多，社區環境也變得更加漂亮。今年有許多家長帶著孩子一起來，甚至祖孫三代全家出動，一起來排隊，對小朋友是一種很好的環保教育。令人敬佩的是一位93歲由家人推著輪椅的阿嬤洪素娥，她很喜歡種樹，每年都由家人推著輪椅帶她到體育場來領苗。

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植樹楷模許漢卿表示，2013年到協會來領樹苗，種了4年，每逢過年櫻花就盛開了，家園變得更美麗且空氣也比以前好，看到櫻花樹長那麼高覺得很有成就感。

孟春里長壽俱樂部會長吳明月說，她很喜歡櫻花，總共種了4棵，經細心栽培3年多就開花，看到櫻花盛開了，心情愉悅，也邀親友一同前來賞花。

吳中源表示，台中市2021年排碳3555萬噸，根據研究，一棵20年生林木每年可減碳18公斤，15年來總共送出10幾萬株樹苗，對減碳與社區美化應有助益，空氣也會愈來愈好，社區變得更加更美麗。協會將持續推動全民植樹運動，為環境永續盡一份心力。

甲安埔希望協會舉辦聯合贈苗活動今日於大甲體育場舉行。（記者張軒哲攝）

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