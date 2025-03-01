2月初2福德正神生日 侯友宜、劉和然參拜土地公廟求平安

適逢農曆2月初2福德正神生日，新北市長侯友宜今（1）日前往板橋深丘福德宮參拜祝壽。（記者黃子暘攝）

2025/03/01 12:23

〔記者黃子暘／新北報導〕適逢農曆2月初2福德正神生日，新北市長侯友宜今（1）日前往板橋深丘福德宮參拜祝壽，祈求福德正神庇佑市民安居樂業；副市長劉和然則前往板橋後埔福德宮、埤墘福德宮參拜。深丘福德宮今天捐贈警安基金、新住民關懷計畫基金、社福公務機車及環保無線監視器，發揚土地公慈悲為懷精神。

侯友宜表示，深丘福德在主任委員陳廉誠及管理委員的帶領下，長年從事公益，照顧市民，感謝深丘福德宮對市府的捐贈，他在參拜時也向土地公報告，希望未來在財政收支劃分法的分配上，土地公能夠多帶點預算，庇佑市政順利、人民平安健康。

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陳廉誠說，為提升社工訪視效能與社會安全網，廟方捐贈6輛公務機車，也捐贈警安基金50萬元、新住民關懷計畫基金30萬元，盼公私協力提升市民福祉與治安效能；廟方今年再致贈環保局30組環保無線監視器，協助清潔隊維護環境與場區管理。

劉和然到板橋後埔及埤墘福德宮參拜，並分別致贈「德蔭庇民」與「福祿佑民」匾額，感謝土地公庇佑地方，盼神明庇佑，使新北市更加繁榮安定，市民平安順遂。

民政局長林耀長指出，福德正神不僅象徵財運，更守護地方祥和，新北市各地土地公廟長年積極公益，弘揚福德正神庇佑斯民的恩澤，信仰深入人心，每逢年節或慶典，家戶都會準備豐盛供品，展現對土地公的敬仰。

劉和然到板橋後埔及埤墘福德宮參拜。（記者黃子暘攝）

劉和然到板橋後埔及埤墘福德宮參拜。（記者黃子暘攝）

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