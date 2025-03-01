漫步宜蘭雙連埤百年山村 假日推集章感受山林芬芳

228連假好天氣，宜蘭雙連埤連辦2天市集，吸引民眾漫步山埤，目前假日還推出集章活動，走訪指定景點，就能兌換香氛純露，感受來自山林的芬芳。（雙連埤地區永續發展協會提供）

2025/03/01 12:13

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉雙連埤是座百年山村，被劃為野生動物保護區，除為國家級重要濕地，也是蘭陽溪上游水源，228連假好天氣，當地連辦2天市集，吸引民眾漫步山埤，目前假日還推出集章活動，走訪指定店家或景點，就能兌換香氛純露，感受來自山林的芬芳。

雙連埤上埤聚落趁著連假好天氣辦理春日市集，集結26個友善小農攤商，錯落林木間設攤，現場另有靜態展覽，介紹雙連埤生態農村及里山倡議歷程，許多遊客慕名上山，在森林環繞下響應環保、徒步野餐。

請繼續往下閱讀...

雙連埤地區永續發展協會也集結地方特色景點、店家，推出限定假日集章活動，前往琴陞小舖索取集章卡後，就能按圖索驥漫步山埤，並依當日有營業店家、景點探尋集章，每次均有驚喜店家現身，為避免撲空，協會提醒可先向小舖確認，集滿3張就可兌換當地生產的犬香薷純露。

為鼓勵低碳旅行，協會也建議遊客搭乘宜蘭勁好行753公車上山，每天來回有3班次，抵達雙連埤，可租借Zbike電輔腳踏車，採線上前3日預約，並於生態教室取車後，就能騎乘於村落中，享受山林風光，若體力允許，還可往返雙連埤和福山植物園，來趟驚奇旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法