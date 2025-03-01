受同名之累 國立暨大校長：和中國廣州暨大「是完全不同的學校」

2025年大學暨技職校院多元入學博覽會1日在台大綜合體育館登場，圖為國立暨南國際大學招生攤位。（記者廖振輝攝）

2025/03/01 12:20

〔記者林曉雲／台北報導〕中國統戰部管轄的中國廣州暨南大學，我國教育部禁止交流並不承認學歷，受「同名」之累，國立暨南國際大學校長武東星今（1）日表示，位於南投縣埔里鎮的暨大和中國廣州暨南大學「是完全不同的學校」，請家長和學生放心。

大學學測於2月25日公布成績，大學繁星推薦及申請入學招生陸續展開，大學博覽會今日在台大體育館舉辦，國立暨南國際大學也有參展，武東星表示，暨大臨近日月潭，每年櫻花季遊客如織，學校也推出為期1個月的櫻花季系列活動，校園內3000棵櫻花吸引全國遊客，並增加在地產業能見度。

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武東星強調，暨大是優質國立綜合大學，積極拓展與國際名校的交流合作，現有174所姊妹校，未來5年將再投入5000萬元經費，建立更完善的海外交換與文化交流平台，進一步拓展與世界各頂尖大學的合作，近期將再與英國艾賽克斯大學（University of Essex）及4所瑞士QS全球排名前10的餐旅學校締結雙聯合作，並提供10萬元至200萬元入學獎學金。

「2025大學暨技職校院多元入學博覽會」今明兩天在台北及高雄同步舉行，國內公私立大學、技職校院及軍事校院及香港、澳門、新加坡等大學參展，今年香港多所大學跨海搶學生，包括香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港恒生大學、澳門科技大學、嶺南大學、新加坡南洋藝術學院、諾丁漢大學、肯恩大學等，香港大學甚至在台北展區舉辦現場面試。

此外，大學也盡全力吸引考生眼球，例如世新大學校長陳清河率團隊，在展區內設置綠幕攝影棚，邀請多名電視台主播校友與考生互動，還派出吉祥物「世新虎」；而許多大學依往例推出獎學金或免學雜費招徠，例如淡江大學「有蓮獎學金」向以淡大為私校第一志願的學生招手，一次頒發20萬元獎學金；文化大學校長王子奇表示，學測成績4科達均標考生，第一學年全免學雜費，政府補助私校的3.5萬元由學生帶回當生活費；佛光大學校長趙涵㨗表示，學生不用吃素也不用剃頭，離台北僅50分鐘車程，大一全免學雜費，大二到大四，政府出3.5萬元，佛大也出3.5萬元。

025年大學暨技職校院多元入學博覽會1日在台大綜合體育館登場，吸引不少考生與家長到場。（記者廖振輝攝）

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