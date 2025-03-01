把握週末好天氣！全台轉陰雨時間曝

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一晚間起隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地將轉為陰雨天氣，氣溫明顯下降，特別是北部與東部，濕冷感受將更為明顯。（資料照）

2025/03/01 11:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週末至下週一天氣穩定暖熱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一晚間起隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地將轉為陰雨，氣溫明顯下降，特別是北部與東部，濕冷感受將更為明顯。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」PO文表示，今日至下週一白天，台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。預測各地低溫約17-20度，白天高溫普遍可達25-30度，南部局部地區甚至超過30度。戶外活動請做好防曬並多補充水分。此外，西部位處背風面，環境風速偏弱，易有霧影響能見度，且空氣品質可能不佳，外出時請多加注意。

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粉專指出，下週一晚間至下週二，將隨鋒面通過，接續大陸冷氣團南下，各地天氣將有明顯的降雨及降溫轉變。預測各地將轉陰，有短暫陣雨或雷雨的可能，期間需留意短時強降雨的發生。氣溫降幅顯著，北部及東部降至14-21度，中南部約15-27度。下週三至週末，受冷氣團及東北季風持續影響，加上華南雲系東移，北部及東部持續陰天，有短暫陣雨，中南部則為陰或多雲，山區偶有短暫降雨。氣溫方面，北部及東部偏冷，約13-19度；中南部高溫約18-25度，低溫約14-17度。

粉專續指，整體來說，週末至下週一受高壓迴流影響，天氣穩定且白天較為暖熱，適合戶外活動，但西部地區需注意晨間霧害與空氣品質不佳的影響。然而，下週一晚間起隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地將轉為陰雨天氣，氣溫明顯下降，特別是北部與東部，濕冷感受將更為明顯。建議大家把握這幾天的穩定天氣，下週二起將降溫轉陰雨，屆時就要做好保暖並攜帶雨具了。

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