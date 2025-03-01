挑戰恆春半島騎行500公里 柯仕偉建立偏鄉孩子信心

屏東恆春國小學務主任柯仕偉設計「單車走讀」教學，帶學生騎單車畢旅，踏遍恆春半島數百公里，孩子們完成挑戰時，覺得自己很棒，建立起信心也愛上家鄉，獲教育部選為教育家人物典範。 （資料照）

2025/03/01 11:26

〔記者林曉雲／台北報導〕屏東恆春國小學務主任柯仕偉設計「單車走讀」教學，帶學生騎完500公里距離，不管是110公斤重的學生，或是身體發育遲緩的孩子，學生們克服不舒適的騎行過程，完成挑戰時覺得自己很棒，建立起信心也愛上家鄉，從原本不被看好的課程，到迄今已推動15年，曾獲師鐸獎殊榮，再獲教育部選為教育家人物典範。

柯仕偉說，他剛到恆春國小任教時，發現恆春很美好，但這裡的孩子感受不到，不少孩子覺得未來沒有出路，沒有舞台也欠缺自信，有的孩子則冷漠以對，於是他挑選一條恆春半島優質路線，邀請6年級學生一起來個單車畢業旅行，後來更發展出「單車走讀」課程，4月到6月恆春已經熱了，他設計的單車騎乘路線，騎起來也不舒適，但可以深入恆春半島，讓學生們感覺酷炫，一個學期下來，歷經17次訓練，最後完成300至500公里的目標，學生因此對家鄉產生認同感，也對身為恆春人感到光榮。

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曾有一名體重超過110公斤的學生小辛（化名）報名單車走讀課程，上路時小辛以極慢的速度騎行，過程中常落隊，但在同班同學的陪騎及加油鼓勵下，完成不可能的任務；而另一位身體發育遲緩的學生小白（化名），媽媽希望讓孩子可以參加單車騎行，柯仕偉每天中午陪著小白練習，從如何上下車等入門技巧開始教起，最後小白也慢慢騎完全程，從話很少變得開朗，還開心地對柯仕偉說：「想不到，我也能有這樣完成的一天！」

柯仕偉與學校資深老師並共同推動其他創意課程，例如發揚恆春民謠精神的創意民謠及戲劇創作、創意歌唱比賽、創意基本動作比賽等。柯仕偉說，學生要做道具、寫詩歌、研究舞蹈動作等，齊心完成作品或達成目標，在集體共創過程中，孩子學習到堅毅不拔的精神，也讓同儕間感情更親密；而學校裡曾經發生過不適行為及同學間的霸凌事件，幾乎沒有再發生，反而積極參與社區事務，關心故鄉大小事，也吸引許多家長不遠千里把孩子送到恆春國小上課，從不被看好的課程，經15年努力而有成果。

屏東恆春國小學務主任柯仕偉設計「單車走讀」教學，帶學生騎單車畢旅，踏遍恆春半島數百公里，孩子們完成挑戰時，覺得自己很棒，建立起信心也愛上家鄉，獲教育部選為教育家人物典範。 （資料照）

屏東恆春國小學務主任柯仕偉設計「單車走讀」教學，帶學生騎完500公里距離，從原本不被看好的課程，到迄今已推動15年，曾獲師鐸獎殊榮，再獲教育部選為教育家人物典範。（屏東縣政府提供）

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