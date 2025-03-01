空地再利用！ 新北板橋民生路新增YouBike站21個停車柱

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，活化板橋區民生路二段226巷打造UBIKE站點，排除佔用公有地，同時解決汽機車違停亂象；圖為施工前照片。（記者羅國嘉攝）

2025/03/01 10:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案。養護工程處長鄭立輝表示，近期於板橋區民生路二段226巷8弄10號設置YouBike站點，此次工程經費約42萬元，活化面積近56平方公尺，由養工處負責鋪設地坪，板橋公所及警察局協助繪製紅線，交通局則設置YouBike站點，共供21個YouBike2.0停車柱，解決長期佔用、違停亂象，打造都市空間活化。

工務局長馮兆麟指出，該地點原為市有未開闢土地，長期遭鐵皮屋占用，經協調拆除後，卻面臨汽機車違停及環境髒亂問題，造成居民困擾。在市府各單位的通力合作下，排除佔用，並規劃活化利用。

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鄭立輝表示，此案經多次邀集里長、交通局、板橋區公所及警察局等單位現場會勘，決定設置YouBike站點，以提升通勤族從該區騎乘單車，至鄰近捷運站轉乘大眾運輸的便利性。該站點完工後，能解決違停問題，市府也將秉持「聚沙成塔、積少成多」理念，持續盤點閒置空地並推動活化工程。

板橋區民生路二段226巷8弄10號透過「新北美樂地2.0」專案，改造設置21個YouBike微笑單車2.0停車柱，提升通勤便利並解決違停亂象；圖為施工後照片。（記者羅國嘉攝）

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