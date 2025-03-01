為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    空地再利用！ 新北板橋民生路新增YouBike站21個停車柱

    新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，活化板橋區民生路二段226巷打造UBIKE站點，排除佔用公有地，同時解決汽機車違停亂象；圖為施工前照片。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，活化板橋區民生路二段226巷打造UBIKE站點，排除佔用公有地，同時解決汽機車違停亂象；圖為施工前照片。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/01 10:59

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案。養護工程處長鄭立輝表示，近期於板橋區民生路二段226巷8弄10號設置YouBike站點，此次工程經費約42萬元，活化面積近56平方公尺，由養工處負責鋪設地坪，板橋公所及警察局協助繪製紅線，交通局則設置YouBike站點，共供21個YouBike2.0停車柱，解決長期佔用、違停亂象，打造都市空間活化。

    工務局長馮兆麟指出，該地點原為市有未開闢土地，長期遭鐵皮屋占用，經協調拆除後，卻面臨汽機車違停及環境髒亂問題，造成居民困擾。在市府各單位的通力合作下，排除佔用，並規劃活化利用。

    鄭立輝表示，此案經多次邀集里長、交通局、板橋區公所及警察局等單位現場會勘，決定設置YouBike站點，以提升通勤族從該區騎乘單車，至鄰近捷運站轉乘大眾運輸的便利性。該站點完工後，能解決違停問題，市府也將秉持「聚沙成塔、積少成多」理念，持續盤點閒置空地並推動活化工程。

    板橋區民生路二段226巷8弄10號透過「新北美樂地2.0」專案，改造設置21個YouBike微笑單車2.0停車柱，提升通勤便利並解決違停亂象；圖為施工後照片。（記者羅國嘉攝）

    板橋區民生路二段226巷8弄10號透過「新北美樂地2.0」專案，改造設置21個YouBike微笑單車2.0停車柱，提升通勤便利並解決違停亂象；圖為施工後照片。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播