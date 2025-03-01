漸進推數位教科書 教育部：應開放、適性、互動

漸進推動數位教科書，教育部委由台北市立大學辦理「美感與數位教科書研究計畫」。（教育部提供）

2025/03/01 10:45

〔記者林曉雲／台北報導〕漸進推動數位教科書，教育部「美感與數位教科書研究計畫」委由台北市立大學辦理，提出未來數位教科書具有「開放性」、「適性」、「互動性」的核心理念，學校目前多採用紙本教科用書，結合數位資源平台的教學模式，教育部表示，將持續透過探究「數位教科書」的設計及發展，提升教師及學生的學習及熱情，讓數位教科書成為教學及學習路上的最佳夥伴。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，去（113）年委由台北市立大學辦理計畫，針對學校教師及教科用書出版公司編輯人員，辦理美感及教育設計人才增能課程，提升教師自編教材及出版公司編輯教科用書的設計能力，去年共辦理16場次課程，今年針對需求再廣開教育設計、美感跨域工作坊、簡報及書籍設計等課程，持續提升教材優質設計。

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蔡宜靜表示，為因應全球科技及遠距教學趨勢提升，納入數位教科書議題，透過研究國內外文獻及政策發展，觀察及訪談學校數位教學情形，提出未來數位教科書具有「開放性」、「適性」、「互動性」核心理念，台北市立大學與美感細胞協會也合辦「數位教科書交流會」，邀請教科書出版公司的設計師、插畫家、編輯人員及教師等專業人士共同參與，交流對未來教科書及數位教育的想像，今年將辦理更多元的增能課程，幫助教師做出更適切於學生學習的教材。

蔡宜靜指出，秉持「以學生為中心」理念，持續引導各教科書公司出版多元、豐富、適切於學生學習需求及生活體驗的高品質教科書，並持續透過探究「數位教科書」的設計及發展，提升教師及學生的學習範疇及熱情。

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