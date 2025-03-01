公路局預測今易塞車路段 國道銜接處、觀光區最嚴重

公路局幸福公路APP可查詢路況。（公路局提供）

2025/03/01 10:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是228和平紀念日連續假期第二天，交通部公路局指出，省道有多處易壅塞路段包括銜接國道的快速道路、主要幹道、觀光景點周邊道路，建議用路人可搭乘客運，運量和位子都很充足。

公路局指出，今起出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段預計包含銜接國道快速公路包括北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道。

請繼續往下閱讀...

主要省道幹道包括台61線鳳鼻至香山北上路段、中彰大橋路段，以及觀光景點聯外道路包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9甲線新店至烏來路段；中部台3線大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

交通部也請客運業者在228連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假期間也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

相關連結：

公路局疏運專區

公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢最新路況

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法