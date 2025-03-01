228連假台鐵每日客運量逾80萬人次、東部也大增 加開99班次

228連假出遊人潮多，台鐵旅客人次爆量。（台鐵公司提供）

2025/03/01 10:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年228連續假期許多人出遊，台鐵公司今天（1日）指出，這幾天旅運量大增，台鐵公司節前（2月27日）及228紀念日當天每日客運量均突破80萬人次，超出預期；台鐵在連假期間加開99班次列車，運能較平日提升5.3%。

台鐵公司說明，前天和昨天每日客運量均突破80萬人次，分別達到81萬8848人（原預估80萬5000人）及80萬9524人（原預估73萬7000人）。其中東部幹線疏運也有別於近期低迷的情況，分別達到8萬9549人（原預估7萬人）及7萬5402人（原預估6萬7000人）。

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台鐵公司為提升運能及服務，228連續假期共加開99列次加班車，運能較平日提升5.3%，分別為東線11%、西線3%、南迴4.8%，提供充足客座，避免車廂擁擠。另外，同時特別加強列車、路線、電力及號誌等設施巡檢，確保行車運轉安全正常，在旅客爆量的同時，要維持95％以上的準點率。

台鐵公司表示，預估今天和明天共天的出遊及返工人潮將持續湧現，台鐵公司已做好準備，加強旅運服務，和高鐵、捷運、公路客運進行運具聯防。

228連假出遊人潮多，台鐵旅客人次爆量。（台鐵公司提供）

228連假出遊人潮多，台鐵旅客人次爆量。（台鐵公司提供）

228連假出遊人潮多，台鐵旅客人次爆量。（台鐵公司提供）

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