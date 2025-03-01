國道清晨飆1.3倍車流！避開18處地雷路段

交通部高速公路局預估今天國道有18處易壅塞路段，且有相關管制措施，提醒用路人注意。（資料照）

2025/03/01 08:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（1日）是連續假期第二天，交通部高速公路局預估今天國道有18處易壅塞路段，且有相關管制措施，提醒用路人注意。

今天凌晨0-5時交通量為5.1百萬車公里，是平日年平均（4.0百萬車公里）的1.3倍；預估今日交通量為115百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.9百萬車公里。

請繼續往下閱讀...

這次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局呼籲，可多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

今日相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天中區路況預報。（高公局提供）

今天中區路況預報。（高公局提供）

今天北區路況預報。（高公局提供）

今天南區路況預報。（高公局提供）

今天南區路況預報。（高公局提供）

國道易壅塞路段、管制措施。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法