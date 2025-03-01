台中豐原慈濟、中正公園公有停車場長期遭占用 最快5月將收費

豐原慈濟公園停車場，車輛很少流通。（記者張軒哲攝）

2025/03/01 09:51

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區這兩年陸續將公用停車場改為收費，以免常被部分車主長期占用車位，豐原慈濟、中正公園停車場最快5月將收費，豐原區公所指出，預計3月公開招標，委外廠商申請停車場證後，預計5月開始委外營運，這2處公園停車場停車日將需付費。

據了解，豐原區公所停車場前幾年全面開放時，也是遭附近居民長期停車，改成收費停車場時，還被車主嗆為何不能停。豐原區公所表示，豐原部分公用停車場目前未收費，常有民眾抱怨，停車位被長期占用，曾看過附近商家或住戶長期停車，轎車一開出，立即開另一輛車停放，其他車輛完全沒機會停車。公用停車場需流通使用，市區停車位不足問題才能緩解。

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慈濟公園地處住戶店家密集的豐東路，停車場在公園大門右側，30多個轎車停車位一早就被停滿，還有車輛開進後任意停放，沒停在停車格內，有民眾要在公園對面吃炒麵，只能在路邊找停車位。

豐原區公所指出，豐原區中正公園停車場目前已整修完工，中正公園和慈濟公園停車場將委外經營收費，預計3月公開招標，4月決標，廠商申請停車場證，預計5月委外營運。

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