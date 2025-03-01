下週降溫大怒神！落差逾15度 瞬間變天雷雨交加

氣象專家提醒，下週一晚間起因鋒面接近、通過及大陸冷氣團南下，台灣各地天氣立刻轉冷，西部地區將有短暫陣雨或雷雨發生的機會，山區甚至有局部較大雨勢發生的機率。專家也提醒，預估屆時溫度將從原先的攝氏30度或以上，直接驟降到攝氏12至14度。（資料照）

2025/03/01 09:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕228連假期間天氣「溫暖如夏」，南部許多地區高溫衝破30度，不過氣象專家提醒，下週一晚間起因鋒面接近、通過及大陸冷氣團南下，台灣各地天氣立刻轉冷，西部地區將有短暫陣雨或雷雨發生的機會，山區甚至有局部較大雨勢發生的機率。專家也提醒，預估屆時溫度將從原先的攝氏30度或以上，直接驟降到攝氏12至14度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，昨日天氣受環境風場轉為偏南風影響，各地氣溫明顯回升，嘉義以南地區白天最高溫幾乎都衝破30度；加上水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星小範圍的短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」指出，今、明2天，天氣型態相似，甚至天氣將更為溫暖炎熱，屬於穩定晴朗的好天氣。不過到了週一晚間起至週二，受鋒面接近、通過及大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣立刻轉冷，西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其是山區，並有局部較大雨勢發生的機率；其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

「林老師氣象站」提醒，預估屆時溫度將從原先的30度或以上，直接驟降到12至14度；天氣也從原先的大晴天，轉為雷雨交加天氣；環境相對溼度也同時暴增到80至90%以上。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」早晚涼，本島各地區的最高氣溫將升至30度以上。今日金門及西半部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意

吳德榮指出，下週一午夜起鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。下週二鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展、出現首波春雷的機率，且冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化（前日高溫30度以上、當晚低溫14度以下，溫度落差超過15度）。

吳德榮提到，下週三至下週日北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。

吳德榮表示，各國模式模擬這波冷空氣，台北測站約可降至14、15度，僅接近「大陸冷氣團」的強度，但在部分平地仍有10度左右、最低氣溫出現的機率，仍應注意保暖。

「林老師氣象站」指出，今、明2天天氣型態相似，甚至天氣將更為溫暖炎熱。不過到了週一晚間起至週二，受鋒面接近、通過及大陸冷氣團南下影響，台灣各地天氣立刻轉冷，西半部地區及基隆北海岸都有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其是山區，並有局部較大雨勢發生的機率。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法