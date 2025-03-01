台中樹德國小蓋地下停車場？ 家長怒：操場已等3年、又延3年

樹德國小操場和活動中心，將計畫興建，最快明年可完工卻傳出將在操場下興建地下停車場，引發家長炸鍋，群起反對。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/01 09:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南區樹德國小創校3年，目前沒有操場和活動中心，將計畫興建，最快明年可完工，地方卻傳出將在操場下興建地下停車場，立委羅廷瑋也進行會勘共同闢建平面停車場或地下停車場的可行性，讓家長炸鍋，怒指學生入學以來只能在川堂搖呼拉圈、跳繩，再規畫地下停車場等於操場將延宕至少3、4年，揚言轉學。

羅廷瑋會勘時則強調，自己不是壞人，地方有闢建停車的需求，家長反對興建操場下停車場，因此要聽取雙方意見；樹德里長余銘記說，為地方需求爭取操場下停車場，2021年交通局有編列預算配合校舍興建；楊姓家長會長則強調，一旦開挖地下停車場，將大幅延遲操場及活動中心完工時間，校區旁早有細停1市府編定停車場用地，提供上百個汽車格，未來也可增建立體停車場。

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多名家長訴求，孩子已讀3年級只能在川堂運動，希望盡快有操場能好好活動，孩子已經等3年，現在打斷希望，無法接受，認為里長有政見要實現，那學校就不應該招生，而且操場下停車場更有校安問題；有家長說，樹德是市長盧秀燕任內籌建的學校，在疫情後開學特地來視察，稱讚是打造吸引小孩快樂上學的校園，希望市府完成孩子有操場的夢想。

有鄰長則說，地方期盼有地下停車場很久，需求很重要，「家長及學生等一下會怎樣，你們家長人數會我們里民多嗎」，也有鄰長說，公共財要物盡其用；南區區長李美麗則提議，在細停1用地做暫時操場，待地下停車場完成再移回。

會勘中雙方激烈討論，交通局副局長江俊良表示，目前操場下停車場未編列預算，已計畫同區域有大慶捷運站旁細停1平面停車場，且鄰近捷運站及中山附醫，已納入優先闢建，預計今年中旬完成，可提供105席汽車格，至於樹德國小旁細停1，目前與農水署有償撥用地取得中，後續籌編闢建興費。

校長林佳灵則強調，其他學校闢建操場下停車場因住宅或商業區擁擠，無地可蓋地上停車場，但是學校周邊土地大多是都市計畫用地，且公園綠地多，也有數處停車場用地，目前活動中心大約1億元經費已到位，預計今年3月動工，明年可完工，操場只要經費到位，最快也能明年同步完工，學生有操場、活動中心，里民也能來運動、活動；教育局副局長郭明洲表示，學校完成爭取計畫將送國教署爭取經費。

羅廷瑋會勘共同闢建平面停車場或地下停車場的可行性，里長及家長雙方到場關注。（記者蔡淑媛攝）

樹德國小操場和活動中心，將計畫興建，最快明年可完工卻傳出將在操場下興建地下停車場，引發家長炸鍋，群起反對，會勘時里鄰長表達要停車場訴求，雙方一度僵持不下。（記者蔡淑媛攝）

樹德國小操場和活動中心，將計畫興建，最快明年可完工卻傳出將在操場下興建地下停車場，引發家長炸鍋，群起反對。（記者蔡淑媛攝）

樹德國小2期校舍將在今年完成啟用。（記者蔡淑媛攝）

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