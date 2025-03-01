土地公生日招好運！廖大乙：4生肖拜2物大發利市

農曆2月2日土地公生日，民俗專家廖大乙建議蛇年屬鼠、馬、雞、兔等運勢旺的人可拜土地公，有助今年行運更上層樓。（記者劉濱銓攝）

2025/03/01 07:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕3月1日適逢農曆2月2日土地公生日，俗稱「頭牙」、「龍抬頭」，民眾都會拜土地公求財運，民俗專家廖大乙表示，今年蛇年有2個立春，還是閏6月，雙春閏6月生肖屬鼠、馬、雞、兔者，拜土地公可準備蜜棗、橘子寓意「造局」，有助蛇年業績長紅、大發利市。

廖大乙指出，土地公生日民間習俗都會拜拜慶祝，若祭拜做得好、讓土地公高興，那麼年尾就會大豐收，今天拜拜從早上一直到晚上7點都是好的時辰。

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像是做生意的人或需要招桃花者，因「雙春年」也稱桃花年，蛇年閏6月剛好蛇的生肖排行第6，想招貴人、招財和姻緣，拜拜可準備蜜棗、橘子，以及土地公喜歡吃的花生、麻糬等甜品，不僅可慶祝土地公誕辰，也為自己「造局」帶旺運勢，拜完的供品則可分送親友，讓大家幫自己說好話，招來貴人讓今年運勢更旺。

蛇年生肖屬鼠、馬、雞、兔的人運勢最旺，頭牙這天可在上午11點至下午1點的午時到鄰近的土地公廟拜拜，尤其從事仲介、業務、保險等行業的人，備妥上述供品誠心祭拜，有助業績長紅，蛇年大發利市。

農曆2月2日土地公生日，民俗專家廖大乙建議拜拜可準備蜜棗、橘子，以及土地公愛吃的麻糬，幫自己「造局」帶旺運勢。（記者劉濱銓攝）

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