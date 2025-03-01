03/01 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨天首次以總統身分出席二二八事件七十八週年中樞紀念儀式。（記者羅沛德攝）

2025/03/01 06:43

自由時報

中樞紀念二二八 賴：團結台灣不被中國併吞

總統賴清德昨天首次以總統身分出席二二八事件七十八週年中樞紀念儀式，他表示，近年中國並未放棄武力併吞台灣，他的使命就是團結台灣，確保人民安居樂業、不容侵入併吞、不容二二八歷史重演的決心不變；他強調，未來將率領政府繼續加速政治檔案開放，並進一步落實轉型正義，以及避免類似二二八不幸事件歷史重演。

請繼續往下閱讀...

詳見中樞紀念二二八 賴：團結台灣不被中國併吞。

卓揆提修法 減輕育兒壓力 育嬰留停津貼增為7月 年底前提出

為減輕育兒家庭撫育及經濟壓力，行政院長卓榮泰日前在立法院施政報告時指出，將研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼。官員指出，預計今年提出修法，也考量以「日」為單位的彈性育嬰假上路後，修法改按比例請領。

詳見卓揆提修法 減輕育兒壓力 育嬰留停津貼增為7月 年底前提出。

一人戶占比逾41% 基隆最孤獨

台灣正跟隨日本腳步，逐漸邁入孤獨社會。根據內政部最新統計，去年一人家戶（戶籍登記的戶內人口數）數達三五七．四萬戶、占總戶數的三十七．六七％，雙雙創下新高，對比二○一四年的二六一．一萬戶，十年大增近百萬戶；各縣市中以基隆市的一人家戶占比逾四十一％最高，是離島以外全台最孤獨的縣市。

詳見一人戶占比逾41% 基隆最孤獨。

聯合報

賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行

昨天是二二八事件七十八周年，賴清德總統表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，完全不負責任的行為。「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保能來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，無計其數無辜的人被捉，對台灣的衝擊無法統計。

詳見賴總統228談話：蔣介石犯滔天罪行。

陸「國防七子」列黑名單 台大校長籲清楚規範交流界線

繼中國大陸廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等三校後，教育部長鄭英耀昨以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，再宣布將七所與大陸國防軍事工業密切關連的大學，俗稱「國防七子」的學校列入交流黑名單。但國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章認為，政府其實對核心關鍵技術都設有相關規範，呼籲給予學校更清楚的規範。

詳見陸「國防七子」列黑名單 台大校長籲清楚規範交流界線。

中國時報

賴清德：228是獨裁者蔣介石滔天罪行

228事件78周年，賴清德總統昨在中樞紀念儀式上表示，228主因並非族群衝突，而是「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退下，為確保來台灣統治犯下的滔天罪行」，並指如今面對中國統戰滲透的嚴峻挑戰，他的使命就是團結國人；對此，國民黨呼籲民進黨、賴總統應放下政治算計，而非持續挑起對立。

詳見賴清德：228是獨裁者蔣介石滔天罪行。

川普：礦產協議是烏克蘭安全後盾

烏克蘭總統澤倫斯基訪美，於美東時間2月28日上午赴白宮會晤美國總統川普，簽署涵蓋稀土在內的礦產協議。川普此前會見英國首相施凱爾時，未承諾向烏提供安全保障，但稱他計畫簽署的協議便可說是一個安全「後盾」（backstop），因為如果美國工人進駐烏克蘭，俄羅斯就不會攻擊。

詳見川普：礦產協議是烏克蘭安全後盾。

為減輕育兒壓力，行政院長卓榮泰指示育嬰留停津貼修法增為七個月，官員透露，修法期程可能落在年底之前。（資料照）

基隆市的一人家戶占比逾41％最高，是離島以外全台最孤獨的縣市。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法