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    驚險！平鎮運動公園遊戲場上方橋墩水泥塊掉落 工務局緊急圈圍封閉

    桃園平鎮運動公園遊戲場上方的橋墩水泥掉落，市府工務局請施工廠商圈圍，封閉下方區域示警。 （桃園市議員陳韋曄提供）

    桃園平鎮運動公園遊戲場上方的橋墩水泥掉落，市府工務局請施工廠商圈圍，封閉下方區域示警。 （桃園市議員陳韋曄提供）

    2025/02/28 23:47

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕台66快速道路與國道1號橋下的平鎮運動公園遊戲場，今天驚傳橋墩掉落水泥塊，中壢工務段回應，市府工務局已請施工廠商圈圍，封閉下方區域示警，下週一將與高速公路局處理後續橋梁問題。

    平鎮運動公園遊戲場，今年一月完成景觀改善工程啟用，才因人潮集中使用造成設施毀損，卻又傳出橋墩水泥掉落事件。

    桃園市議員劉仁照、王珮瑜、陳韋曄今天知悉橋墩水泥掉落後，皆通知區公所、工務局等相關單位處理，劉仁照表示，經立委王義川協助下，交通部公路局今回覆，台66線混凝土表層剝落情形，中壢工務段皆已掌握橋況，並已納入本年度修復計畫內，目前橋梁結構無安全疑慮，因橋下空間用地已移交桃園市政府，後續將與桃園市政府相關機關協調修復時程，以維護橋梁安全。

    中壢工務段長黃敏彥說明，平鎮運動公園今天的水泥掉落情況是在台66線的橋墩發生，工務局先在下方做圈圍警示，下週一會與市府單位、交通部高速公路局一同處理橋墩水泥剝落狀況。

    陳韋曄表示，今天到場了解，發現橋墩接縫處很多地方都掉落石塊，甚至鋼筋裸露，已趕緊請工務局圈圍封閉，立委呂玉玲也要求高公局立刻檢測橋樑安全問題。

    王珮瑜指出，今天接到民眾陳情後，已請相關單位儘速處理，平鎮運動公園一月開幕至今，每逢假日都是親子出遊熱點，今天又有橋墩水泥掉落狀況，提醒大家注意安全。

    市議員陳韋曄發現，橋墩接縫處很多地方掉落水泥塊。（桃園市議員陳韋曄提供）

    市議員陳韋曄發現，橋墩接縫處很多地方掉落水泥塊。（桃園市議員陳韋曄提供）

    市議員陳韋曄發現橋墩接縫處鋼筋裸露。（桃園市議員陳韋曄提供）

    市議員陳韋曄發現橋墩接縫處鋼筋裸露。（桃園市議員陳韋曄提供）

    市議員陳韋曄發現，橋墩接縫處很多地方掉落水泥塊。（桃園市議員陳韋曄提供）

    市議員陳韋曄發現，橋墩接縫處很多地方掉落水泥塊。（桃園市議員陳韋曄提供）

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