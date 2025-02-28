雲端上的人情味！楊俊輝台中梨山麵包店有洋蔥

楊俊輝開設梨山唯一的麵包店。（記者張軒哲攝）

2025/02/28 23:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梨山部落位於海拔近2000公尺高山，楊俊輝跟妻子攜手經營梨山麵包店，是山上唯一的麵包店，麵包店常提供免費麵包給弱勢民眾與學童，滿足山區居民與巡山員的客製化需求，被喻為「溫暖有人情味的麵包店」。

梨山麵包店開業至今12年，服務範圍廣及約一小時車程武陵農場與合歡山松雪樓。梨山麵包店堪稱是全台最高海拔麵包店，每天新鮮現做各種台式鹹甜麵包，也有蛋糕與蛋塔等西點。當地居民張小姐說，自從梨山麵包店開業後，每年都會買生日蛋糕幫家人慶生。楊俊輝表示，年輕時學過烘焙，因舅舅在梨山務農，舉家上山種水果，習慣山居生活，因梨山沒有麵包店，夫妻決定開麵包店，固定兩週開車到台中市採購麵粉與奶粉等材料。

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梨山麵包店也讓大梨山地區各單位舉辦活動，能就近訂購麵包餐盒。有次梨山森林大火，林業署多名巡山員要徒步上山滅火，一次訂購二百個麵包，她跟妻子趕工製作耐放的麵包，讓他們帶上山果腹。有宅配水果的司機每天下午固定購買熱狗麵包，楊俊輝夫妻也都會預留。

高山部落有不少單親、外配與隔代教養家庭。除了家暴中心人員來收取打烊後未賣出的麵包給弱勢孩童。經濟狀況不佳的民眾來購買，也會打折或是多送一兩個麵包。

楊俊輝說，山上溫差大，麵包發酵時間長，品項難以跟城市西點競爭，部落孩子長大在地外工作，放假回梨山，還會來買麵包，會分享城市見聞與生活工作。山上麵包店利潤微薄，自己的孩子都在外地上班，也不願接手，只要自己跟妻子還能勞動，會繼續烘焙糕點讓高山民眾品嘗。

梨山麵包店地處海拔兩千公尺高山。（記者張軒哲攝）

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